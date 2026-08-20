Світові імпортери пшениці шукають альтернативу Росії та Україні

Світові імпортери пшениці готуються до скорочення поставок із Чорного моря через атаки на порти та судна. Перебої вже підштовхнули біржові ціни на пшеницю більш ніж на 17% із початку липня, а великим покупцям, зокрема Єгипту та Індонезії, доводиться шукати дорожчу продукцію в Австралії, Аргентині та США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Через зростання безпекових ризиків частина суден не може вчасно заходити до портів для завантаження. Десятки партій зерна у піковий експортний сезон затримуються або скасовуються.

В Азії імпортери замовили близько 2–2,5 млн тонн чорноморської пшениці з поставкою у липні-вересні. Це приблизно 30–50% їхнього попиту на імпорт, однак трейдери побоюються, що частина вантажів не прибуде вчасно.

Особливо залежним від регіону залишається Єгипет. У першому півріччі 2026 року понад 82% імпортованої країною пшениці надійшло з Росії та України. Частину ризиків поки компенсують рекордні закупівлі місцевого зерна, однак приватні імпортери мають менші запаси.

Індонезія замовила близько 600 тис. тонн пшениці з чорноморського регіону на липень-вересень. Через ризик зриву поставок покупці вже розглядають Болгарію, Австралію, Румунію та Аргентину як альтернативні джерела.

Проблема в тому, що заміна чорноморської пшениці коштуватиме дорожче. Партії з Чорного моря оцінюються приблизно у $260–280 за тонну з доставкою, тоді як американська пшениця коштує близько $305 за тонну, а австралійська — $315–320.

Таким чином, перехід на інших постачальників може збільшити витрати імпортерів приблизно на $25–60 на кожній тонні зерна.

Перебої вже впливають і на закупівельну активність. Йорданія цього місяця скасувала два тендери на пшеницю та два на ячмінь через високі ціни та ризики доставки.

Тиск поширюється і на український експорт. Через посилення атак на порти та цивільні судна частина судновласників у липні припинила заходити до українських чорноморських портів, що призвело до затримок поставок та переходу на дорожчі альтернативні маршрути.

Нагадаємо, через російські атаки у липні захід суден до портів тимчасово призупинявся. У Мінагро попереджали, що через затримки з експортом в Україні потенційно може накопичитися 10–12 млн тонн зерна.