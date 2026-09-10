АМКУ оштрафував компанію майже на 1 млн грн за неправдиву інформацію про дієтичну добавку

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “ВІНАРА” на 993 937 грн за поширення інформації, що вводила споживачів в оману щодо властивостей дієтичної добавки “ГепаРеал”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Добавку позиціонували як гепатопротектор

Відповідне рішення Комітет ухвалив 10 вересня.

АМКУ встановив, що компанія, яка імпортує та продає в Україні "ГепаРеал", розміщувала на упаковці добавки та в інтернеті інформацію, що позиціонувала її як гепатопротектор.

Водночас "ВІНАРА" не надала належних доказів, які б підтверджували заявлені властивості продукту з урахуванням його повного складу.

За даними МОЗ, інформація про дієтичні добавки не повинна створювати враження, що вони мають лікувальні властивості або сприяють лікуванню чи полегшенню перебігу захворювань.

У Комітеті дійшли висновку, що поширені компанією відомості про властивості та призначення "ГепаРеалу" є неправдивими та могли впливати на рішення споживачів щодо придбання добавки.

АМКУ також врахував, що "ГепаРеал" конкурує на ринку з лікарськими засобами групи гепатопротекторів, зокрема препаратами з тією самою діючою речовиною.

На думку Комітету, такі дії могли забезпечити "ВІНАРА" неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та продавцями відповідних лікарських засобів.

У підсумку АМКУ визнав дії компанії порушенням статті 15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та наклав штраф у розмірі 993 937 грн.

Раніше АМКУ оштрафував три компанії на 29,9 млн грн за змову на закупівлях індивідуального обмундирування. Йдеться про торги Міністерства оборони та держпідприємства "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю майже 388 млн грн.