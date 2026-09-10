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АМКУ оштрафовал компанию почти на 1 млн грн за ложную информацию о диетической добавке
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ВИНАРА" на 993 937 грн за распространение информации, вводившей потребителей в заблуждение о свойствах диетической добавки "ГепаРеал".
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.
Добавку позиционировали как гепатопротектор.
Соответствующее решение Комитет принял 10 сентября.
АМКУ установил, что импортирующая и продающая в Украине "ГепаРеал" компания размещала на упаковке добавки и в интернете информацию, которая позиционировала ее как гепатопротектор.
В то же время "ВИНАРА" не предоставила надлежащих доказательств, подтверждающих заявленные свойства продукта с учетом его полного состава.
По данным Минздрава, информация о диетических добавках не должна создавать впечатление, что они обладают лечебными свойствами или способствуют лечению или облегчению протекания заболеваний.
В Комитете пришли к выводу, что распространенные компанией сведения о свойствах и назначении "ГепаРеала" ложны и могли влиять на решения потребителей о приобретении добавки.
АМКУ также учел, что "ГепаРеал" конкурирует на рынке с лекарственными средствами группы гепатопротекторов, в частности препаратами с тем же действующим веществом.
По мнению Комитета, такие действия могли обеспечить "ВИНАРА" неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и продавцами соответствующих лекарственных средств.
В результате АМКУ признал действия компании нарушением статьи 15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и наложил штраф в размере 993 937 грн.
Ранее АМКУ оштрафовал три компании на 29,9 млн грн за сговор на закупках индивидуального обмундирования. Речь идет о торгах Министерства обороны и госпредприятия "Агентство закупок в сфере обороны" с общей ожидаемой стоимостью около 388 млн грн.