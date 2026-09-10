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Майже 560 млн грн на взуття: ЗСУ отримали 260 тисяч пар напівчеревиків

ЗСУ
ДОТ поставила 260 тисяч пар напівчеревиків для ЗСУ / Генштаб ЗСУ

Агенція оборонних закупівель ДОТ завершила постачання 260 тисяч пар напівчеревиків для ЗСУ на загальну суму майже 560 млн грн. Таким чином, річну потребу військових у цьому виді взуття закрито повністю.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міноборони.

Скільки взуття поставили військовим

Усе замовлене взуття поставили військовим ще влітку. Наразі напівчеревики розподіляють і видають у підрозділах, тож річну потребу в цьому виді взуття вдалося закрити повністю.

Напівчеревики виготовлені з текстильних матеріалів і нубуку та розраховані на використання за температури від +10 °C. Вага однієї пари становить близько 900 грамів. Взуття оснащене захисними вставками та устілкою з ефектом пам’яті.

Перед постачанням кожна партія проходить випробування. Зокрема, перевіряють міцність взуття та його стійкість до проникнення води.

Постачання напівчеревиків є частиною забезпечення військовослужбовців сезонним взуттям відповідно до потреб підрозділів.

Нагадаємо, за підсумками 35-го засідання "Рамштайну" партнери оголосили близько $4 млрд нової допомоги Україні. Близько $1 млрд через PURL тоді спрямували на ракети PAC-3 для систем Patriot.

Автор:
Ольга Опенько

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