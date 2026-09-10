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Почти 560 млн грн на обувь: ВСУ получили 260 тысяч пар полуботинков
Агентство оборонных закупок ДОТ завершило поставку 260 тысяч пар полуботинков для ВСУ на общую сумму почти 560 млн грн. Таким образом, годовая потребность военных в этом виде обуви закрыта полностью.
Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Сколько обувь поставили военным
Всю заказанную обувь поставили военным еще летом. Полуботинки распределяют и выдают в подразделениях, поэтому годовую потребность в этом виде обуви удалось закрыть полностью.
Полуботинки изготовлены из текстильных материалов и нубука и рассчитаны на использование при температуре от +10 °C . Вес одной пары составляет около 900 граммов . Обувь оснащена защитными вставками и стелькой с эффектом памяти.
Перед поставкой каждая партия проходит испытание. В частности, проверяют прочность обуви и ее стойкость к проникновению воды.
Снабжение полуботинков является частью обеспечения военнослужащих сезонной обувью в соответствии с потребностями подразделений.
Напомним, по итогам 35-го заседания "Рамштайна" партнеры объявили около $4 млрд новой помощи Украине. Около $1 млрд через PURL тогда направили на ракеты PAC-3 для систем Patriot.