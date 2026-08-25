Зупинка чорноморських портів обвалила зерновий ринок РФ та коштуватиме Москві мільярди доларів

Зупинення роботи ключових зернових терміналів Азово-Чорноморського басейну, через які проходило до 88% морського експорту зерна з Росії, спровокувало глибоку кризу в агросекторі РФ. Параліч портової логістики призвів до обвалу внутрішніх закупівельних цін, переповнення елеваторів і зриву міжнародних контрактів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Лише за один тиждень ціна фуражної та продовольчої пшениці четвертого класу на півдні РФ знизилася на 19% – до 8,9–10 тисяч рублів за тонну. Одночасно прогноз морського експорту на серпень довелося урізати з 3,1 млн до 1,8 млн тонн. Ціновий спад охопив і віддалені від моря регіони, адже в центральній частині Росії зерно подешевшало приблизно на 8%, а в Поволжі – на 3%.

Переповнені елеватори та провал диверсифікації

Очікуваний валовий збір урожаю 2026 року в РФ прогнозують на рівні 140 млн тонн, тоді як річний експортний потенціал пшениці в сезоні 2026/27 знижено до 44,6 млн тонн. Це призводить до накопичення нереалізованого врожаю на складах, різкого подорожчання послуг зберігання та вимушеного розпродажу продукції за безцінь дрібними фермерами.

Перенаправити потоки іншими маршрутами РФ не здатна. Балтійські порти можуть перевалити не більше 20% від втрачених обсягів, тоді як на Каспії та Далекому Сході повністю відсутня необхідна інфраструктура, а сухопутні залізничні маршрути мають мізерну пропускну здатність.

Втрата світових ринків і фінансовий колапс фермерів

На тлі блокування портів експортна ціна російської пшениці в Новоросійську впала до 215 доларів за тонну FOB, тоді як продукція з Балтики коштує 255 доларів, американська пшениця SRW зросла до 283 доларів, а румунська сягнула 268 доларів за тонну. Навіть суттєвий дисконт більше не рятує експортерів, оскільки судновласники відмовляються заходити в небезпечну зону через високі страхові премії.

Власники заблокованих терміналів щомісяця втрачають від 50 до 70 млн доларів. Брак обігових коштів серед фермерів уже ставить під загрозу проведення осінньої посівної кампанії озимих культур через неможливість закупити насіння, добрива та пальне. Одночасно іноземні покупці масово укладають довгострокові угоди з конкурентами, що загрожує РФ остаточною втратою глобальних ринків збуту.

Нагадаємо, зупинка портів б'є по російському зерну, а експорт впав до мінімуму з 2010 року. Зупинка ключових терміналів уже призвела до надлишку зерна всередині РФ та суттєвих збитків для аграріїв.