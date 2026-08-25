Коллапса экспорта нет: Украина способна вывозить 4,5 млн тонн грузов альтернативными путями

Украина способна экспортировать около 4,5 млн тонн грузов ежемесячно благодаря альтернативной логистике, охватывающей Дунайские порты, железную дорогу и автомобильный транспорт. Этот объем покрывает большую часть из 6 млн. тонн, которые обычно обеспечивал украинский морской коридор.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Эта цифра (4,5 млн тонн) позволяет нам экспортировать… Информация о том, что у нас коллапс с экспортом, это неправда", – подчеркнул Деркач.

Из 6 млн тонн грузов, перевозимых по морю, около 4 млн тонн составляли зерновые, а еще 2 млн тонн — металл и железная руда.

Дунайские порты увеличили перевалку втрое

Ключевую роль среди альтернативных путей играют порты Дуная. Несмотря на усиление российских обстрелов, Минвосстановление вводит дополнительные решения для обеспечения их деятельности: за последний месяц эти порты увеличили объемы перевалки втрое и могут выходить на показатель до 3 млн. тонн в месяц.

Для расширения возможностей Дунайского региона Украина ведет переговоры с Еврокомиссией и Румынией по круглосуточной работе румынских лоцманов на канале "Сулина".

Параллельно готовят украинских специалистов, которые после сертификации смогут проводить суда этим путем.

Железная дорога и автотранспорт

Альтернативная сухопутная логистика распределяется следующим образом:

Железная дорога: обеспечивает перевозку 1–1,5 млн тонн грузов в месяц.

обеспечивает перевозку 1–1,5 млн тонн грузов в месяц. Автотранспорт: генерирует 200–300 тыс. тонн ежемесячного экспорта. Кроме того, на автомобильные перевозки приходится более 30% всего импорта в Украину.

Для увеличения грузопотока продолжается строительство пунктов пропуска. На границе с Румынией в ЧП "Порубное – Сирет" построено четыре дополнительных полосы для грузовиков.

После завершения зеркальных работ румынской стороной это позволит удвоить пропускную способность – ориентировочно до 150 грузовиков в сутки.

Также строится мост через Днестр в районе Ямполя для запуска полноценного ЧП "Ямполь-Косеуц" на границе с Молдовой. В течение года министерство рассчитывает увеличить пропускную способность всей границы на 15–20%.

В то же время Деркач признал, что переориентация на альтернативные маршруты существенно увеличивает стоимость логистики. Для масличных культур это повышение не является критическим, в то время как экспортеры зерна теряют прибыль, вывозя продукцию в первую очередь ради получения оборотных средств.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.