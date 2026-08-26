Україна вичерпала квоту на безмитний експорт пшениці до ЄС: що буде з цінами

Україна вичерпала квоту на безмитні поставки пшениці до ЄС. Подальший експорт передбачає сплату мита, через що українське зерно втрачає конкурентоспроможність на європейському ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Українська пшениця втратила перевагу на ринку ЄС

На тлі цього європейські покупці суттєво скоротили активність і практично припинили закупівлі українського зерна на західному кордоні. Основними напрямками експорту пшениці стали дунайські порти та румунська Констанца.

Обмеження доступу до ринку ЄС, водночас із значною пропозицією зерна в Україні, посилює тиск на внутрішні ціни. Протягом останнього тижня вони продовжили знижуватися.

Водночас у Констанці вартість продовольчої пшениці зросла: зерно 2 класу подорожчало до $244 за тонну DAP, а 3 класу - до $241 за тонну DAP.

Після вичерпання безмитної квоти пошук альтернативних маршрутів для експорту української пшениці набуває особливого значення. Висока пропозиція зерна та обмежена пропускна спроможність експортної логістики й надалі тиснуть на внутрішній ринок.

Раніше повідомлялось, Україна здатна експортувати близько 4,5 млн тонн вантажів щомісяця завдяки альтернативній логістиці, що охоплює Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт. Цей обсяг покриває більшу частину з 6 млн тонн, які зазвичай забезпечував український морський коридор.