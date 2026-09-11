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Выгрузка зерна в портах Большой Одессы немного увеличилась: как это повлияло на очереди

порт
Укрзализныця зафиксировала рост выгрузки зерна в портах Большой Одессы / Depositphotos

В портах Большой Одессы за последнюю неделю зафиксирован рост суточного показателя выгрузки вагонов с зерном, однако общая динамика остается сдержанной.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "АПК-Информ".

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, на 10 сентября среднесуточная выгрузка достигла 17 вагонов в сутки, что на 6 единиц превышает показатель предыдущей недели.

В то же время, сопутствующие логистические показатели демонстрируют спад: количество зерновозов, направляющихся в сторону одесских портов, сократилось на 107 единиц — до 209 вагонов.

Одновременно среднесуточная погрузка сети в этом направлении уменьшилась на 17 единиц и составляет 22 вагона в сутки.

В дунайском направлении ситуация выглядит иначе. Средняя выгрузка зерна в дунайских портах несколько снизилась – на 4 единицы, до 128 вагонов в сутки.

Однако количество вагонов в пути к Дунаю заметно возросло: за неделю этот показатель увеличился на 640 единиц и в настоящее время составляет 2797 вагонов. Среднесуточная нагрузка сети в направлении дунайских портов также прибавила 9 единиц, достигнув 22 вагонов в сутки.

Напомним, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Кабинет Министров и профильные ведомства с предложением восстановить льготный механизм начисления и уплаты арендной платы за использование государственной инфраструктуры в портах Большой Одессы на период их блокирования из-за вражеских атак.

Автор:
Татьяна Бессараб

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