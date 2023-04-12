СБУ задержала пропагандиста Медведчука, призвавшего к "разделению" Украины

Служба безопасности задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, работавших на лидера запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигурант занимался раскруткой медийного образа Медведчука как миротворца, которого слышат в Москве.

Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

"После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинской государственности в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине", - отмечают в СБУ.

Кроме того, лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Медведчука Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.