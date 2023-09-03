СБУ сообщила о подозрении телеведущему "ГТРК ЛНР"

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Сватовской окружной прокуратуры сообщило о подозрении в коллаборационизме телеведущему "Государственной телерадиокомпании ЛНР" Юрию Свидерскому.

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Как говорится в сообщениях ведомств, фигуранту инкриминируют часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (ведение информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором при отсутствии признаков государственной измены).

По данным следствия, после оккупации Луганска власти государства-агрессора создали на территории города "Государственную телевизионную и радиовещательную компанию ЛНР", осуществляющую выпуск программ антиукраинского характера.

"Под вывеской "СМИ" эта структура специализируется на антиукраинской пропаганде, оправдании агрессивной войны, развязанной путинским режимом, распространении фейков и дезинформации", - оценивают в СБУ.

Сам Свидерский, как сказано, еще с 2014 года проводит систематическую информационную деятельность, направленную на поддержку и "идеологическое обеспечение" российской агрессии против Украины.

"Луганчанин, бывший украинский журналист, согласился работать на пропагандистском телевизионном канале "Луганск 24" так называемой "ГТРК ЛНР" в роли ведущего. В дальнейшем, в 2022 году, его назначили "старшим редактором телевизионных программ", - отмечают в прокуратуре.

Подозреваемый лично работает в кадре и является одним из "лиц" канала. Он оказывает непосредственное влияние на информационную политику телеканала, готовит контент и принимает участие в эфирах пропагандистской программы "Zдесь и сейчас", беред интервью у чиновников "ЛНР" и России.

"Под контролем оккупационной администрации и представителей государства-агрессора пособник оккупантов распространяет выдуманные российскими политтехнологами нарративы, направленные на дискредитацию Украины и ее Вооруженных сил, поддержку кремлевской диктатуры, оправдание преступлений захватчиков против украинцев", - заключили в СБУ.

Видеоматериалы при его участии транслируются в аналоговом и цифровом формате по всей временно оккупированной территории Луганской области, а также распространяются в соцсетях и через видеохостинг Rutube. Кроме того, фигурант периодически участвует в прямых эфирах российских радиостанций, где рассказывает о "налаженной" жизни в Луганске.

По украинскому законодательству ему теперь грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискация имущества.

Отметим, что согласно тексту подозрения Свидерскому, тот родился 3 ноября 1983 года в городе Кохтла-Ярве в Эстонии. Также известно, что перед оккупацией Луганска в 2014 году он работал в пресс-службе Луганской областной администрации.