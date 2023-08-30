Оккупационному руководителю одного из районов "ЛНР" вынесли приговор за коллаборационизм

Суд заочно признал оккупационного главу "Новоайдарского района ЛНР" Владимира Подольского виновным в коллаборационизме. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, которая расследовала его дело.

По части 5 статьи 111 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности в незаконных органах власти на оккупированной территории) мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком 15 лет и конфискацией всего имущества.

Отметим, что Подольский на последних местных выборах в 2020 году был избран депутатом новосозданного Счастьенского районного совета. Баллотировался он от партии "Наш край".

Следствием установлено, что в марте 2022 года Подольский фактически отстранился от исполнения депутатских обязанностей и начал сотрудничать с оккупантами. В незаконно созданном захватчиками органе власти он занял должность "исполняющего обязанности главы Новоайдарского района ЛНР".

"Правонарушитель не только руководил оккупированной территорией Новоайдарщины в интересах кремлевской диктатуры, но отметился многочисленными выступлениями, интервью и комментариями для российских пропагандистских медиа", - указывают в СБУ.

В настоящее время коллаборант находится в розыске и скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, потому к нему была применена специальная процедура заочного осуждения. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с даты задержания фигуранта.

Напомним также, что недавно был заочно признан виновным в коллаборационной деятельности по тому же пункту статьи 111-1 УК житель Голой Пристани Херсонской области, возглавивший местную российскую оккупационную администрацию.