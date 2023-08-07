М'ясний бізнесмен, що очолив окупаційну адміністрацію Голої Пристані, отримав вирок за колабораціонізм

Суд заочно визнав винним у колабораційній діяльності мешканця Голої Пристані Геннадія Недялкова, який очолив місцеву російську окупаційну адміністрацію. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Чоловіку інкримінували частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

Згідно вироку, його засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років. Окрім того, підлягає конфіскації його майно, що знаходиться у Херсоні. Це квартира, будинок та три автівки.

"Прокурором доведено, що засуджений після окупації Скадовського району добровільно пішов на співпрацю з ворогом та став так званим "головою" Голопристанської окупаційної адміністрації. Він одразу взявся виконувати вказівки РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади на місцевості, серед яких призначення "голів" сільських рад, впровадження стандартів освіти країни-агресора та інше", - йдеться в повідомленні.

Розслідування справи вело управління Служби безпеки України в Херсонській області, процесуальне керівництво здійснювала Скадовська окружна прокуратура Херсонщини.

Зазначимо, що Недялков є засновником низки компаній з виробництва та торгівлі м'ясом, зокрема це "М'ясна якість", "М'ясо Херсонщини", "Глорія Агро Херсон", "Авелекс", "Грандіс-Про", "Зірка півдня", M.M.G. Holdongs Cooperation, санітарно-профілактичної компанії "Сан-Сервіс", а також керівником оптово-торгівельної компанії "Абсолют-Арте".

Виборних посад Недялков не займав, хоча в 2015 році балотувався до Херсонської обласної ради (від партії "Відродження"), а в 2020 році - до Херсонської міської ради (від партії "Громадський рух "Народний контроль"). Був помічником депутата Верховної Ради VIII скликання (2014-2019), раніше відомого плавця Дениса Силантьєва (в парламенті представляв Радикальну партію).

Нагадаємо також, що в березні такий самий вирок отримав депутат Запорізької обласної ради Микола Пастушенко, який очолив російську окупаційну адміністрацію в Дніпрорудному.