Мясной бизнесмен, возглавивший оккупационную администрацию Голой Пристани, получил приговор за коллаборационизм

Суд заочно признал виновным в коллаборационной деятельности жителя Голой Пристани Геннадия Недялкова, возглавившего местную российскую оккупационную администрацию. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Мужчине инкриминировали часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Согласно приговору, он получил 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг, сроком на 15 лет. Кроме того, подлежит конфискации его имущество в Херсоне. Это квартира, дом и три автомобиля.

"Прокурором доказано, что осужденный после оккупации Скадовского района добровольно пошел на сотрудничество с врагом и стал так называемым "главой" Голопристанской оккупационной администрации. Он сразу взялся следовать указаниям РФ, направленным на утверждение оккупационных властей на местности, среди которых назначение "глав" сельсоветов, внедрение стандартов образования страны-агрессора и прочее", - говорится в сообщении.

Расследование дела вело управление Службы безопасности Украины в Херсонской области, процессуальное руководство осуществляла Скадовская окружная прокуратура Херсонской области.

Отметим, что Недялков является основателем ряда компаний по производству и торговле мясом, в частности, это "М'ясна якість", "Мясо Херсонщины", "Глория Агро Херсон", "Авелекс", "Грандис-Про", "Зірка півдня", M.M.G. Holdongs Cooperation, санитарно-профилактической компании "Сан-Сервис", а также руководителем оптово-торговой компании "Абсолют-Арте".

Выборных должностей Недялков не занимал, хотя в 2015 году баллотировался в Херсонский областной совет (от партии "Возрождение"), а в 2020 году - в Херсонский городской совет (от партии "Общественное движение "Народный контроль"). Был помощником депутата Верховной Рады VIII созыва (2014-2019), ранее известного пловца Дениса Силантьева (в парламенте представлял Радикальную партию).

Напомним также, что в марте такой же приговор получил депутат Запорожского областного совета Николай Пастушенко, возглавивший российскую оккупационную администрацию в Днепрорудном.