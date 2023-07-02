МинВОТ призывает лишить коллаборанта Балицкого мандата в Запорожском облсовете: как это можно сделать

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призывает лишить бывшего депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, возглавившего российскую оккупационную администрацию Запорожской области, депутатского мандата в Запорожском областном совете, полученного им по результатам участия партии "Оппозиционный блок" в выборах 2020 года.

В ведомстве напоминают, что недавно суд заочно признал его виновным по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 (добровольное занятие должности в органах власти на оккупированной территории, равно как и участие в организации и проведении незаконных референдумов на оккупированной территории группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц).

Служба безопасности Украины, расследовавшая дело, и Запорожская областная прокуратура, заявили, что Балицкому дали 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, что невозможно, поскольку ни одна из указанных статей такого наказания не предусматривает, как и не предусмотрено это было и на момент совершения инкриминируемых депутату преступлений. Обе статьи предусматривают лишение свободы на срок лишь от пяти до десяти лет (с конфискацией имущества или без таковой).

Впрочем, если приговор действительно содержит такое наказание, он может быть легко обжалован и отменен. В Минреинтеграции же по поводу вероятного наказания Балицкого осторожно говорят, что ему "угрожает" до 15 лет лишения свободы.

"Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. В который раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, поскольку эта ситуация является позорной", - возмущаются в министерстве.

Отметим, что закон о статусе депутатов местных советов предусматривает ряд оснований для лишения депутата полномочий, в частности, отзыв его по народной инициативой, прекращение его гражданства Украины или выезд на постоянное проживание из Украины, признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим, а также его смерть.

Полномочия депутата местного совета могут прекращаться досрочно и по решению соответствующего совета в связи с обращением депутата с личным заявлением о сложении им полномочий.

Впрочем, наиболее вероятной причиной для применению в указанном случае является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, по которому депутат приговорен к лишению свободы. Однако оно наступает лишь тогда, когда истекает срок, отведенный на подачу апелляции на приговор.

В случае досрочного прекращения полномочий депутата новым депутатом соответствующая избирательная комиссия должна признать следующего по очередности кандидата в соответствующем территориальном или едином избирательном списке соответствующей партии.

Впрочем, партия "Оппозиционный блок" в прошлом году была запрещена судом. Отметим, что в подобных случаях при необходимости замещения депутатов Верховной Рады от также запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Центральная избирательная комиссия принципиально отказывается признавать полномочия следующих по очередности кандидатов в списке этой партии, хотя Избирательный кодекс такой ситуации не предусматривает.