Суд вынес приговор экс-нардепу Балицкому, возглавившему оккупационную администрацию РФ в Запорожской области

Суд заочно признал бывшего депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, в прошлом году возглавившего российскую оккупационную администрацию Запорожской области, виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Как сообщает Служба безопасности Украины, расследовавшая дело, экс-нардепу назначили наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ему инкриминировали часть 2 статьи 28, часть 5 статьи 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на оккупированной территории группой лиц по предварительному сговору) и часть 2 статьи 110 УК (действия с целью изменения границ территории Украины по предварительному сговору группой лиц).

В парламенте VII созыва, напомним, Балицкий представлял Партию регионов, а в Раде VIII созыва – "Оппозиционный блок". Обе ныне запрещены в Украине в судебном порядке.

Как напоминают в СБУ, Балицкий в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал российских оккупантов, после чего захватчики назначили его гауляйтером на захваченной территории региона.

"Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заключали в тюрьму, где потерпевших подвергали жестоким пыткам", - добавляют в спецслужбе.

По данным следствия, после назначения на "должность" Балицкий занимался организацией местного псевдореферендума по присоединению Запорожской области к России: под его руководством создавались незаконные "избиркомы", в которых фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-агрессора.

После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации, после чего 30 сентября 2022 года на торжественном мероприятии в Кремле подписал "договор о принятии в РФ Запорожской области".

"В настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления перед нашим государством", - резюмируют в СБУ.

Напомним также, что в марте суд признал депутата Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" Николая Пастушенко, возглавившего фиктивный орган власти в оккупированном Россией Днепрорудном, виновным в коллаборационной деятельности, также дав ему 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.