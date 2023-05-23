Стал "сенатором от Запорожской области РФ": бывшему соратнику Януковича сообщили о подозрении

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает РФ. Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в конце 2022 года Ворона был назначен так называемым "сенатором РФ – представителем исполнительного органа власти Запорожской области".

На этой должности он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Балицкого", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, именно Ворона подготовил обращение к президенту страны-агрессора по поощрению государственными наградами РФ российских военных и коллаборантов, способствовавших оккупации региона.

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки миллионов гривен.

Среди арестованного – квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению вражеского пособника к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора, а именно на Вячеслава Заневского – бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича .