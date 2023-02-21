Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Партии регионов в Украине. Об этом в Twitter сообщает движение "Честно".

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"Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил заявление Министерства юстиции и Службы безопасности Украины о запрете деятельности Партии регионов 21 февраля. Об этом Движению ЧЕСТНО сообщил помощник судьи Сергея Кузьмича", - сказано в сообщении.

❗️Суд заборонив діяльність Партії регіонів!



Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів 21 лютого.



Про це Руху ЧЕСНО повідомив помічник судді Сергія Кузьмича. pic.twitter.com/SuRzy9oclT — ЧЕСНО (@chesno_movement) February 21, 2023

В Службе безопасности Украины, которая расследовала деятельность данной партии, отметили, что решение суда касается всех активов запрещенной партии и ее структурных подразделений в разных областях Украины. В настоящее время эксперты устанавливают стоимость этого имущества.

"Представители "Партии регионов" еще до начала полномасштабного вторжения активно поддерживали кремлевский режим и публично оправдывали захват части востока Украины. Некоторые члены этой политической силы сейчас скрываются от правосудия на территории России", - отметили в СБУ.

Напомним, политическая партия "Партия Регионов" была создана в 1997 году и активно действовала на территории Украины до завершения Революции Достоинства в 2014 году. Ее идеология характеризовалась как пророссийская .

"Партия Регионов" была правящей в Украине с 2010 по 2014 год, за это время руководителей государства и должностных лиц на местах, которые были членами этой партии, неоднократно обвиняли в коррупции, нарушении законов, участии в фальсификации выборов и т.д. Наиболее одиозными преступлениями власти за это время была организация силового разгона протестующих на Майдане независимости во время Революции Достоинства. Также согласно выводам Генеральной прокуратуры расстрелы на Майдане 20 февраля 2014 были следствием действий тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, который пришел к власти будучи лидером "Партии Регионов". Всего в результате репрессии со стороны власти во время Революции Достоинства погибли около 98 протестующих .

После победы Революции Достоинства Партия Регионов была распущена. Виктор Янукович, его семья и самые одиозные представители его режима бежали в Россию еще в начале 2014 года. Однако многие бывшие члены Партии Регионов продолжили активную политическую деятельность в Украине, создав новые политические проекты.

По состоянию на 23 февраля 2022 г. в Украине действовали две политические силы, сформированные выходцами из "Партии Регионов": "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа при жизни". Обе политические силы имели представительство в парламенте. После войны деятельность обеих партий была запрещена .