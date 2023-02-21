Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Партії Регіонів в Україні. Про це в Twitter повідомляє рух "Чесно".

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"Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів 21 лютого. Про це Руху ЧЕСНО повідомив помічник судді Сергія Кузьмича", - сказано в повідомленні.

❗️Суд заборонив діяльність Партії регіонів!



Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів 21 лютого.



Про це Руху ЧЕСНО повідомив помічник судді Сергія Кузьмича. pic.twitter.com/SuRzy9oclT — ЧЕСНО (@chesno_movement) February 21, 2023

Нагадаємо, політична партія "Партія Регіонів" була створена в 1997 році та активно діяла на території України до завершення Революції Гідності у 2014 році. Її ідеологія характеризувалася як проросійська.

"Партія Регіонів" була правлячою в Україні з 2010 по 2014 рік, за цей час керівників держави та посадовців на місцях, котрі були членами цієї партії неодноразово звинувачували в корупції, порушенні законів, участь у фальсифікації виборів, тощо. Найбільш одіозними злочинами влади за цей час були організація силового розгону протестуючих на Майдані незалежності під час Революції Гідності. Також згідно з висновками Генеральної прокуратури розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року були наслідком дій тодішнього президента України Віктора Януковича, котрий прийшов до влади будучи лідером "Партії Регіонів". Загалом внаслідок репресії зі сторони влади під час Революції Гідності загинуло близько 98 протестуючих.

Після перемоги Революції Гідності "Партія Регіонів" була розпущена. Віктор Янукович, його родина та найбільш одіозні представники його режиму втекли до Росії ще на початку 2014 року. Проте багато колишніх членів "Партії Регіонів" продовжили активну політичну діяльність в Україні створивши нові політичні проекти.

Станом на 23 лютого 2022 року в Україні діяли дві політичні сили, сформовані вихідцями з "Партії Регіонів": "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа за життя". Обидві політичні сили мали представництво в парламенті. Після війни діяльність обох партій була заборонена.