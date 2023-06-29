Суд виніс вирок екснардепу Балицькому, що очолив російську окупаційну адміністрацію Запорізької області

Суд заочно визнав колишнього депутата Верховної Ради Євгена Балицького, що минулого року очолив російську окупаційну адміністрацію Запорізької області, винним за двома статтями Кримінального кодексу. Як повідомляє Служба безпеки України, що розслідувала справу, екснардепу призначили покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Йому інкримінували частину 2 статті 28, частину 5 статті 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на окупованій території групою осіб за попередньою змовою) та частину 2 статті 110 КК (дії з метою зміни меж території України за попередньою змовою групою осіб).

В парламенті VII скликання, нагадаємо, Балицький представляв Партію регіонів, а в Раді VIII скликання - "Опозиційний блок". Обидві наразі заборонені в Украині судом.

Як нагадують в СБУ, Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів, після чого загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території регіону.

"Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам", - додають у спецслужбі.

За даними слідства, після призначення на "посаду" Балицький займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Росії: під його керівництвом створювалися незаконні "виборчкоми", в яких фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора.

Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Російської Федерації, після чого 30 вересня 2022 року, на урочистому заході у Кремлі підписав "договір про прийняття до РФ Запорізької області".

"Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою", - резюмують в СБУ.

Нагадаємо також, що в березні суд визнав депутата Запорізької обласної ради від "Опозиціного блоку" Миколу Пастушенка, який очолив фіктивний орган влади в окупованому Росією Дніпрорудному, винним у колабораційній діяльності, також давши йому 15 років тюрми з конфіскацією всього майна.