МінТОТ закликає позбавити колаборанта Балицького мандата в Запорізькій облраді: як це можна зробити

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає позбавити колишнього депутата Верховної Ради Євгена Балицького, який очолив російську окупаційну адміністрацію Запорізької області, депутатського мандату в Запорізькій обласній раді, отриманого ним за результатами участі партії "Опозиційний блок" у виборах 2020 року.

У відомстві нагадують, що нещодавно суд заочно визнав його винним за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 (добровільне зайняття посади в органах влади на окупованій території, так само як і участь в організації та проведенні незаконних референдумів на окупованій території групою осіб за попередньою змовою) та частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб).

Служба безпеки України, що розслідувала справу, та Запорізька обласна прокуратура, заявили, що Балицькому дали 15 років тюрми з конфіскацією майна, що є неможливим, оскільки жодна з вказаних статей такого покарання не передбачає, як і не передбачачено це було на момент вчинення інкримінованих депутату злочинів. Обидві статті передбачають лише позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (з конфіскацією майна або без такої).

Втім, якщо вирок дійсно містить таке покарання, він легко може бути оскаржений та скасований. В Мінреінтеграції ж із приводу ймовірного покарання Балицького обережно кажуть, що йому "загрожує" до 15 років позбавлення волі.

"Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною", - обурюються в міністерстві.

Зазначимо, що закон про статус депутатів місцевих рад передбачає низку підстав для позбавлення депутата повноважень, зокрема відкликання його народною ініціативою, припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання з України, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, а також його смерті.

Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку зі зверненням депутата з особистою заявою про складення ним повноважень.

Втім, найбільш імовірною причиною до застосування у вказаному випадку є набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до позбавлення волі. Однак він настає лише тоді, коли спливає термін, відведений на подання апеляції на вирок.

У разі дострокового припинення повноважень депутата новим депутатом відповідна виборча комісія має визнати наступного за черговістю кандидата у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку відповідної партії.

Втім, партія "Опозиційний блок" минулого року була заборонена судом. Зазначимо, що в схожих випадках при необхідності заміщення депутатів Верховної Ради від також забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Центральна виборча комісія принципово відмовляється визнавати повноваження наступних за черговістю кандидатів у списку цієї партії, хоча Виборчий кодекс такої ситуації не передбачає.