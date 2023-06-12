5 лет за решеткой получила "глава аппарата" бывшей оккупационной администрации на Николаевщине

Благодаря доказательной базе, собранной Службой безопасности Украины, удалось привлечь к ответственности еще одну "чиновницу" бывшей оккупационной администрации РФ на Николаевщине. К 5 годам за решеткой приговорена так называемая "глава аппарата" бывшей оккупационной администрации на Николаевщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленницу в ноябре 2022 года.

"Задержанной оказалась жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество. За это ее назначили главой аппарата местной оккупационной администрации страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что на этой должности женщина развернула широкую агитационную кампанию по привлечению жителей города в ряды захватнического органа.

"Установлено, что коллаборантка обещала потенциальным "кандидатам" лояльное отношение со стороны рашистов и "высокую зарплату" в российских рублях. Кроме того, она вводила стандарты "документооборота" в соответствии с требованиями законодательства РФ. Таким образом псевдочиновник пыталась способствовать распространению кремлевского режима на территории района", - подчеркнули в СБУ.

После освобождения Николаевщины коллаборантка "залегла на дно" и надеялась избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в Снегиревке.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей 5 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, а именно, жителя Волчанска Харьковской области Дмитрия Чигринова, известного в криминальных кругах по прозвищу Чиж, возглавившего город во время российской оккупации и работавшего на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".