Окупаційному очільнику одного з районів "ЛНР" винесли вирок за колабораціонізм

Суд заочно визнав окупаційного очільника "Новоайдарського району ЛНР" Володимира Подольського винним у колабораціонізмі. Про це повідомили в Службі безпеки України, що розслідувала його справу.

За частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на окупованій території) чоловіку призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком 15 років та з конфіскацією усього майна.

Зазначимо, що Подольський на останніх місцевих виборах у 2020 році був обраний депутатом новоствореної Щастинської районної ради. Балотувався він від партії "Наш край".

Слідством встановлено, що у березні 2022 року Подольський фактично усунувся від виконання депутатських обов’язків та почав співпрацювати з окупантами. У незаконно створеному загарбниками органі влади він обійняв посаду "виконувача обов’язків голови Новоайдарського району ЛНР".

"Правопорушник не лише керував окупованою територією Новоайдарщини в інтересах кремлівської диктатури, а й відзначився численними виступами, інтерв’ю та коментарями для російських пропагандистських медіа", - вказують в СБУ.

Наразі колаборант перебуває у розшуку і переховується на тимчасово окупованій території Луганської області, тому до нього було застосовано спеціальну процедуру заочного засудження. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання фігуранта.

Нагадаємо також, що нещодавно був заочно визнаний винним у колабораційній діяльності за тим же пунктом статті 111-1 КК мешканець Голої Пристані Херсонської області, який очолив місцеву російську окупаційну адміністрацію.