СБУ повідомила про підозру телеведучому "ДТРК ЛНР"

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури овідомило про підозру в колабораціонізмі телеведучому "Державної телерадіокомпанії ЛНР" Юрію Свідерському.

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Як ідеться у повідомленнях відомств, фігуранту інкримінують частину 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором за відсутності ознак державної зради).

За даними слідства, після окупації Луганська влада держави-агресора створила на території міста "Державну телевізійну та радіомовну компанію ЛНР", яка здійснює випуск програм антиукраїнського характеру.

"Під вивіскою "ЗМІ" ця структура спеціалізується на антиукраїнській пропаганді, виправданні агресивної війни, розв’язаної путінським режимом, поширенні фейків та дезінформації", - оцінюють в СБУ.

Сам Свідерський, як вказано, ще з 2014 року проводить систематичну інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку та "ідеологічне забезпечення" російської агресії проти України.

"Луганчанин, колишній український журналіст, погодився працювати на пропагандистському телевізійному каналі "Луганськ 24" так званої "ДТРК ЛНР" в ролі ведучого. В подальшому, в 2022 році його призначили "старшим редактором телевізійних програм", - зазначають в прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний особисто працює у кадрі та є одним із "облич" каналу. Він здійснює безпосередній вплив на інформаційну політику телеканалу, готує контент та бере участь в ефірах пропагандистської програми "Zдесь и сейчас", бере інтерв’ю у чиновників "ЛНР" та Росії.

"Під контролем окупаційної адміністрації та представників держави-агресора пособник окупантів поширює вигадані російськими політтехнологами наративи, спрямовані на дискредитацію України та її Збройних сил, підтримку кремлівської диктатури, виправдання злочинів загарбників проти українців", - зробили висновок в СБУ.

Відеоматеріали за його участі транслюються в аналоговому та цифровому форматі на всій тимчасово окупованій території Луганської області, а також розповсюджуються в соцмережах та через відеохостінг Rutube. Крім того, фігурант періодично бере участь в прямих ефірах російських радіостанцій, де розповідає про "налагоджене" життя в Луганську.

За українським законодавством йому теперь загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та конфіскація майна.

Зазначимо, що згідно з текстом підозри Свідерському, той народився 3 листопада 1983 року в місті Кохтла-Ярве в Естонії. Також відомо, що перед окупацією Луганська в 2014 році він працював у пресслужбі Луганської обласної адміністрації.