Минюст планирует конфисковать активы учредителей российской группы "Полипластик"

17 мая 2024 года Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций в отношении российского олигарха Гориловского Мирона Исаковича и его бизнес-партнеров Буяновского Валентина Михайловича и Меньшова Андрея Николаевича.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Они являются основателями, контролерами и топ-менеджерами российской группы компаний "Полипластик" – крупного промышленного конгломерата по производству полимерных труб, композитных материалов и научно-исследовательской базы.

Минюст требует применить санкции из-за действий ответчиков, направленных на поддержку российской агрессии, в частности:

Материально-техническое обеспечение оккупационных администраций в Крыму.

Участие в разработке композитов для усовершенствования стрелкового оружия по заказу Минобороны РФ.

Снабжение полимеров предприятиям ВПК России.

Группа "Полипластик" включена Минпромторгом РФ в список организаций, оказывающих существенное влияние на российскую промышленность.

Ранее Минюст инициировал ряд исков о санкциях против предприятий и лиц, причастных к российской агрессии против Украины.

В конце 2022 года в управление Агентству по розыску имущественных активов были переданы арестованные корпоративные права и имущество одного из крупнейших производителей полимерных труб в Украине в Ивано-Франковской области, владельцами которых являются россияне. Название компании ДБР не называли, но данным СМИ тогда речь шла о бизнесе Мирона Гориловского.

"Полипластик" участвовал в незаконных строительных проектах в Крыму

По данным LIGA.net, российская группа "Полипластик" поставляла трубы для строительства Керченского моста, используя их для установки волнорезов, а также для сооружения Нежинского водозабора на востоке Крыма.

Общая протяженность этого водопровода составляет 65 км, и обеспечивает водоснабжение городов Феодосии, Керчи и Ленинского района через Северо-Крымский канал. Все эти проекты осуществлялись без согласия украинских властей и с нарушением международных санкций.

Сын владельца "Полипластика" Мирона Гориловского Лев Гориловский является президентом российского ООО "Группа Полипластик". Он входит в руководящие органы подконтрольной правительству РФ общественной организации "Деловая Россия" и участвует в совещаниях с президентом РФ.