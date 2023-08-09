Міни там є. В "Енергоатомі" прокоментували дані щодо дахів енергоблоків ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачили дахи чотирьох із шести енергоблоків Запорізької АЕС, а там розташовані міни. Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін, передає NV.

Таким чином він прокоментував інформацію від гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який повідомляв, що експерти агентства отримали доступ до дахів третього й четвертого енергоблоків і не виявили там мін.

"Що стосується експертів МАГАТЕ, які зараз знаходяться на станції, то вони мають дуже обмежений доступ до обʼєктів. Як стало відомо, їх допустили на дахи двох реакторних будівель. На інші атомні блоки їх ніколи не допускали", – сказав Котін.

При цьому він вважає, що інформація про відсутність мін – це "гарна заява".

"Але, знову ж таки, чотирьох інших вони взагалі не бачили, тому не можуть сказати, що там є. А ми знаємо, що там знаходяться міни", – додав президент "Енергоатому".

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка і Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначав, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. Українські військові стверджували, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) спершу заявляли, що не виявили на станції жодних вибухонебезпечних предметів. Наприкінці липня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації знайшли протипіхотні міни на периферії майданчика ЗАЕС. А 3 серпня вони отримали доступ до дахів енергоблоків, на які вказували в Генштабі ЗСУ, – там вибухових речовин немає.