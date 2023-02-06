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Эмбарго на российские нефтепродукты начало действовать. Цены на топливо в Украине продолжают снижаться
5 февраля вступило в действие эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. В ожидании этой даты как европейские, так и украинские трейдеры совершили значительные запасы горючего. Также значительные объемы горючего законтрактованы, но еще не поставлены на рынок. Поэтому цены на топливо продолжают снижаться в оптовом и розничном сегменте.
Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что после вступления в действие эмбарго на российские нефтепродукты цены продолжили падение.
"Все на рынке готовились к этому эмбарго поэтому запасы сейчас достаточно значительны. Так что еще несколько недель на рынке будет избыток горючего. Будет ли эмбарго давить на рынок Европы и Украины мы узнаем через несколько недель, когда эти запасы истощатся", - говорит Леушкин.
По его словам, в европейском эмбарго остается много исключений, таких как разрешение болгарскому заводу "Лукойл" и венгерскому заводу MOL покупать российскую нефть. Кроме этого, российские нефтепродукты продолжают заходить в страны Балтии под видом смесей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на украинском рынке горючего усилилась конкуренция между сетями АЗС.
"На прошлой неделе (30 января-5 февраля) снизили цены АЗС сети Shell и продолжили снижение цен региональные сети АЗС. Сейчас ритейлеры снижают цены на топливо несколько более низкими темпами (на 50 коп./л), однако в целом снижение продолжается. В отличие от февраля сейчас горючее есть в наличии на АЗС группы "приват" и "Укрнафты". Учитывая, что в конце декабря эти сети снизили цены на 3-4 гривны, все остальные игроки рынка будут пытаться подстроиться под них", - говорит Сиренко.
Он отмечает, что трейдеры, готовясь к аграрному сезону 2023 года, законтрактовали большие объемы горючего и много ресурса сейчас в пути. Под эти запасы нужно увольнять емкости, но достаточного для этого потребления сейчас нет. В дальнейшем розницу будут давить оптовые цены и усиление конкуренции.
Поставки автогаза в январе также были достаточно высокими, украинские трейдеры ввезли в страну много российского ресурса из Польши и Балтии. Российский автогаз в Европе стоил дешевле на 150 долларов за тонну, чем автогаз по другим направлениям.
"Кабмин пока не ввел запрет на ввоз "смесей" под видом которых в Украину завозят российский автогаз. Так что мы продолжаем финансировать государство-террориста", - говорит эксперт.
Сиренко считает, что значительные запасы российского горючего, которые Европа сделала накануне введения эмбарго, так или иначе скажутся и на мировом рынке нефти и нефтепродуктах.
"Пока мир еще не отреагировал на значительный профицит европейского рынка, но я считаю, что этот пузырь лопнет и лопнет достаточно громко. При текущей ситуации на рынке европейские нефтеперерабатывающие заводы должны уже сейчас существенно сократить свои закупки нефти, а их поставщики из-за этого будут вынуждены снизить цены Сейчас нефть стоит 80 долларов за баррель, поэтому при текущей ситуации цена на нефть может упасть на 20%, что также приведет к падению цен и на нефтепродукты.
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо грн/л
|Цена на автогаз грн/л
|OKKO
|48,99
|53
|26,99
|WOG
|48,99
|53
|27
|Socar
|51,99
|54,99
|-
|Motto
|46,98
|51,48
|24,98
|БРСМ-Нефть
|46,99
|51,99
|24,79
Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев