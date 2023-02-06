Эмбарго на российские нефтепродукты начало действовать. Цены на топливо в Украине продолжают снижаться

5 февраля вступило в действие эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты. В ожидании этой даты как европейские, так и украинские трейдеры совершили значительные запасы горючего. Также значительные объемы горючего законтрактованы, но еще не поставлены на рынок. Поэтому цены на топливо продолжают снижаться в оптовом и розничном сегменте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что после вступления в действие эмбарго на российские нефтепродукты цены продолжили падение.

"Все на рынке готовились к этому эмбарго поэтому запасы сейчас достаточно значительны. Так что еще несколько недель на рынке будет избыток горючего. Будет ли эмбарго давить на рынок Европы и Украины мы узнаем через несколько недель, когда эти запасы истощатся", - говорит Леушкин.

По его словам, в европейском эмбарго остается много исключений, таких как разрешение болгарскому заводу "Лукойл" и венгерскому заводу MOL покупать российскую нефть. Кроме этого, российские нефтепродукты продолжают заходить в страны Балтии под видом смесей.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на украинском рынке горючего усилилась конкуренция между сетями АЗС.

"На прошлой неделе (30 января-5 февраля) снизили цены АЗС сети Shell и продолжили снижение цен региональные сети АЗС. Сейчас ритейлеры снижают цены на топливо несколько более низкими темпами (на 50 коп./л), однако в целом снижение продолжается. В отличие от февраля сейчас горючее есть в наличии на АЗС группы "приват" и "Укрнафты". Учитывая, что в конце декабря эти сети снизили цены на 3-4 гривны, все остальные игроки рынка будут пытаться подстроиться под них", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что трейдеры, готовясь к аграрному сезону 2023 года, законтрактовали большие объемы горючего и много ресурса сейчас в пути. Под эти запасы нужно увольнять емкости, но достаточного для этого потребления сейчас нет. В дальнейшем розницу будут давить оптовые цены и усиление конкуренции.

Поставки автогаза в январе также были достаточно высокими, украинские трейдеры ввезли в страну много российского ресурса из Польши и Балтии. Российский автогаз в Европе стоил дешевле на 150 долларов за тонну, чем автогаз по другим направлениям.

"Кабмин пока не ввел запрет на ввоз "смесей" под видом которых в Украину завозят российский автогаз. Так что мы продолжаем финансировать государство-террориста", - говорит эксперт.

Сиренко считает, что значительные запасы российского горючего, которые Европа сделала накануне введения эмбарго, так или иначе скажутся и на мировом рынке нефти и нефтепродуктах.

"Пока мир еще не отреагировал на значительный профицит европейского рынка, но я считаю, что этот пузырь лопнет и лопнет достаточно громко. При текущей ситуации на рынке европейские нефтеперерабатывающие заводы должны уже сейчас существенно сократить свои закупки нефти, а их поставщики из-за этого будут вынуждены снизить цены Сейчас нефть стоит 80 долларов за баррель, поэтому при текущей ситуации цена на нефть может упасть на 20%, что также приведет к падению цен и на нефтепродукты.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 48,99 53 26,99 WOG 48,99 53 27 Socar 51,99 54,99 - Motto 46,98 51,48 24,98 БРСМ-Нефть 46,99 51,99 24,79

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев