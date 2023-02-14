Кабмин утвердил список месторождений стратегических ископаемых и хочет создать в Украине систему запасов нефти

Кабинет министров 14 февраля утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. Об этом сообщают пресс-служба правительства и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кроме того, утвержден перечень участков недр (месторождений соответствующих полезных ископаемых), которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.

"Речь идет о ванадии, литии, титане, уране и соли. 26 месторождений будут предоставляться в пользование на условиях СРП. Это создаст широкие возможности инвестору в реализации проекта, а государство получит свою долю, которая будет использована для развития украинской экономики", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Он определяет основные правовые, организационные и финансово-экономические основы создания и функционирования в Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и предусматривает регулирование отношений в сфере управления формированием и функционированием минимальными запасами.

Положения документа распространяются на отношения, возникающие в процессе формирования, хранения, финансирования, раскрытия, пополнения, использования, замены и продажи минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, осуществления системы мероприятий по преодолению кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

Как сообщил Шмыгаль, в Украине хотят создать диверсифицированную систему хранения, благодаря которой в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления.

"Это позволит бизнесу, гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере. Законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга. Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов - это вопрос национальной безопасности, который актуален сейчас, но останется столь же важным и после нашей победы и завершения войны", - указал премьер.

Также правительство одобрило и проект закона об установлении ответственности субъектов рынка нефти и нефтепродуктов за нарушение требований по формированию, хранению, использованию, замене, пополнению и продаже минимальных запасов нефти и нефтепродуктов: за это их предполагается штрафовать.

Кроме того, Кабмин возложил функции по обеспечению формирования и реализации госполитики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, жидких и твердых альтернативных видов топлива, энергосбережения и энергоэффективности на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

В то же время за Министерством энергетики оставлены функции по обеспечению формирования и реализации госполитики в сфере возобновляемых источников энергии и газообразных альтернативных видов топлива.

Также установлено, что госполитику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, альтернативных видов топлива, энергоэффективности и энергосбережения реализует Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.