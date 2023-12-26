МВФ прогнозує подорожчання копалин, які потрібні для переходу на "чисту" енергетику

Війна Росії проти України вже значно вплинула на ціни на глобальних ринках через нові торгові обмеження. Очікується, що ціни на нікель, кобальт, літій, мідь та інші копалини, які використовуються для виробництва електромобілів, сонячних панелей і вітряних турбін, також значно зростуть.

Про це йдеться в публікації експертів МВФ, яка присвячена тенденціям переходу на "чисту" енергетику.

Навіть без додаткових складнощів, пов'язаних з геополітично мотивованим експортним контролем, державам знадобляться безпрецедентні запаси критично важливих мінералів, щоб попередити найгірші наслідки змін клімату та досягти нульового рівня шкідливих викидів.

У своєму дослідженні експерти звернулися до Міжнародного енергетичного агентства (IEA), фахівці якого очікують, що до 2030 року попит на мідь повинен зрости в 1,5 рази, на нікель і кобальт – в 2 рази, а на літій – у 6 разів. Це призведе до зростання цін і впродовж наступних двох десятирічь може зробити ці корисні копалини такими ж важливими, як сира нафта для світової економіки.

Наприклад, як повідомляють експерти, для типового акумулятора електромобіля потрібно близько 8 кг літію, 35 кг нікелю і 14 кг кобальту. Для зарядних станцій необхідні суттєві обсяги міді. Складність питання полягає в тому, що сучасне світове виробництво надзвичайно вразливе у випадку перебоїв з поставками цих копалин. Їх поклади сконцентровані в окремих регіонах у невеликій кількості країн. Видобуток міді здебільшого відбувається в Чилі, Перу і Китаї. Нікель в основному постачають з Індонезії, Філіппін і Росії, а кобальт – з Демократичної Республіки Конго, Філіппін і Австралії. Значні поклади літію мають Китай, Чилі і Австралія.

Навіть там, де є поклади, потрібен час і дорогі вкладення, щоб витягти їх з-під землі. Мінерали часто важко замінити. Наприклад, літій необхідний для багатьох акумуляторів електромобілів. Внаслідок цього попит на них реагує дуже повільно, коли ціни зростають на тлі дефіциту.

Експерти звертають увагу на необхідність відповідної фрагментації критично важливих ринків на тлі переходу людства до енергетичних технологій з нульовим викидом та пом’якшення наслідків кліматичних змін. З цією метою важливо зберегти та розширити міжнародну взаємодію, розширити обмін даними та запроваджувати інші смарт-підходи в цій галузі.

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