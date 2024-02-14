В 2023 году рынок зоотоваров в Украине вырос на 27% и превысил довоенные показатели

По итогам 2023 года рынок зоотоваров в Украине продолжает развиваться. В гривневом эквиваленте его рост составил 27,3% – он увеличился с 28,03 млрд грн до 35,7 млрд грн.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщили представители группы компаний Suziria Group, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинский зооринок продемонстрировал устойчивый рост, несмотря на сложные условия после начала полномасштабного вторжения. В 2023 году он вырос на 27% в гривневом эквиваленте по сравнению с 2022 годом. Прогноз на 2024 год свидетельствует о минимальном росте зоорынка на 15%", - заявила глава отдела маркетинга Suziria Distribution Мария Бабко.

В Suziria Group отметили, что наибольшую часть украинского рынка зоотоваров занимают корма. Несмотря на российскую агрессию и изменения в логистике, их производство в денежном эквиваленте показало положительную динамику: в 2022 году оно выросло на 26% - до 21,5 млрд грн (по сравнению с 17,04 млрд грн в 2021 году) и в 2023 году на 28%, до 27,4 млрд. грн.

Остальную часть рынка составляют "другие товары" - одежда для домашних животных, средства по уходу, амуниция и медикаменты. Рост этой категории резко увеличился в прошлом году: в 2022 году он составил 16% (с 5,6 млрд грн в 2021 году до 6,5 млрд грн в 2022), а в 2023 году – 26% (8,3 млрд грн).

По информации от представителей группы компаний, в 2024 году ожидается увеличение внимания общества к вопросам ухода за домашними животными, а также рост онлайн продаж зоотоваров. Это можно объяснить тем, что их доля возросла до 11,2%, что на 10,2 п.п. больше, чем в 2022 году. Однако традиционные каналы – специализированные и современные розничные сети, остаются ключевыми для покупателей.

Справка:

Suziria Group – украинская семейная группа компаний, развивающая украинский зоорынок более 31 года. В состав группы компаний входят Suziria Distribution (всенародная дистрибуция товаров для животных), Suziria Brands (бренд-продуктовая компания, специализирующаяся на разработке и производстве зоотоваров), MasterZoo (розничный магазин зоотоваров насчитывает 180 точек по Украине).

Suziria Brands специализируется на создании и производстве зообрендов Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, ProVet и SoftVET, каждый из которых покрывает разные категории кормов, лакомств и товаров для домашних питомцев.

Suziria Group работает по всей территории Украины и за рубежом. Компания переехала из Харькова в более безопасные области, вложила 90 млн грн в инфраструктуру, создала более 300 новых рабочих мест, увеличив персонал до 2300 сотрудников.

В ноябре 2023 года было запущено второе сертифицированное производство кормов для домашних животных под брендом Half&Half в Калуше Ивано-Франковской области. Инвестиции в него составили около 20 млн грн. Запуск первого производства зерновых кормов и лакомств в Калуше прошел в сентябре 2022 года.

Фото: ua.depositphotos.com