У 2023 році ринок зоотоварів в Україні виріс на 27% і перевищив довоєнні показники

За підсумками 2023 року ринок зоотоварів в Україні продовжує розвиватися. У гривневому еквіваленті його зростання склало 27,3% - він збільшився з 28,03 млрд грн до 35,7 млрд грн.

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Про це повідомили представники групи компаній Suziria Group, передає "Інтерфакс-Україна".

"Український зооринок продемонстрував стійкий ріст, незважаючи на складні умови після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році він зріс на 27% у гривневому еквіваленті порівняно з 2022 роком. Прогноз на 2024 рік свідчить про мінімальне зростання зооринку на 15%", - заявила керівниця відділу маркетингу Suziria Distribution Марія Бабко.

У Suziria Group зазначили, що найбільшу частину українського ринку зоотоварів займають корми. Незважаючи на російську агресію та зміни у логістиці, їх виробництво у грошовому еквіваленті показало позитивну динаміку: у 2022 році воно зросло на 26% - до 21,5 млрд грн (порівняно з 17,04 млрд грн у 2021 році) і у 2023 році на 28%, до 27,4 млрд грн.

Решту частину ринку складають "інші товари" - одяг для домашніх тварин, засоби для догляду, амуніція та медикаменти. Зростання цієї категорії різко збільшилося минулого року: у 2022 році воно склало 16% (з 5,6 млрд грн у 2021 році до 6,5 млрд грн у 2022), а у 2023 році - 26% (8,3 млрд грн).

За інформацією від представників групи компаній, у 2024 році очікується збільшення уваги суспільства до питань догляду за домашніми тваринами, а також зростання онлайн-продажів зоотоварів. Це можна пояснити тим, що їх частка зросла до 11,2%, що на 10,2 п.п. більше, ніж у 2022 році. Однак традиційні канали – спеціалізовані та сучасні роздрібні мережі – залишаються ключовими для покупців.

Довідка:

Suziria Group – українська родинна група компаній, що розвиває український зооринок більше 31 року. До складу групи компаній входять Suziria Distribution (всенародна дистрибуція товарів для тварин), Suziria Brands (бренд-продуктова компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві зоотоварів), MasterZoo (роздрібний магазин зоотоварів, нараховує 180 точок по Україні).

Suziria Brands спеціалізується на створенні та виробництві зообрендів Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, ProVet і SoftVET, кожен з яких покриває різні категорії кормів, ласощів та товарів для домашніх улюбленців.

Suziria Group працює по всій території України та за її межами. Компанія переїхала з Харкова в більш безпечні області, вклала 90 млн грн у інфраструктуру, створила понад 300 нових робочих місць, збільшивши персонал до 2300 співробітників.

Так, у листопаді 2023 року було запущено друге сертифіковане виробництво кормів для домашніх тварин під брендом Half&Half у Калуші Івано-Франківської області. Інвестиції в нього склали близько 20 млн грн. Запуск першого виробництва зернових кормів та ласощів у Калуші відбувся у вересні 2022 року.

Фото: ua.depositphotos.com