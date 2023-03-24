Кормова база: ринок кормів для хатніх тварин відновлюється і має потенціал росту вже у цьому році

Світове виробництво кормів для домашніх тварин зростає. За 2022 рік його обсяг, за даними Pet Food Processing, збільшився на 7% і сягнув 35,3 млн тонн. У грошах динаміка ще потужніша — 16%, пише GlobalPets. Міжнародні бренди фіксують двозначне зростання продажів. Щоправда, прогнози щодо розвитку світового ринку petfood на 2023 рік більш стримані, але зростання триває.

Локальне сповільнення

Світове виробництво кормів для домашніх тварин зростає. За 2022 рік його обсяг, за даними Pet Food Processing, збільшився на 7% і сягнув 35,3 млн тонн. У грошах динаміка ще потужніша — 16%, пише GlobalPets. Міжнародні бренди фіксують двозначне зростання продажів. Щоправда, прогнози щодо розвитку світового ринку petfood на 2023 рік більш стримані, але зростання триває.

Продовжується також освоєння українського ринку світовими гравцями індустрії petfood. Перша трійка світового рейтингу із загальним оборотом понад $38 млрд — Mars Petcare, Nestlé Purina та Hill’s Pet Nutrition — працюють в Україні. Представлені у країні й чимало інших світових трендсетерів, проте працюють вони тут здебільшого опосередковано. Зокрема, такі компанії зі світового топ-30, як Diamond Pet Foods, United Petfood, Monge, Vafo Group та інші. І майже всі вони сподіваються на подальший розвиток свого бізнесу в Україні.

Однак упевнений рух українського ринку petfood, на противагу світовому, віднедавна аномально сповільнився. Споживання промислових кормів домашніми тваринами в Україні з початком великої війни скорочується. Після стабільного зростання протягом декількох попередніх років у 2022-му тренд змінився на протилежний. Обсяг сукупних продажів у натуральному обчисленні, за одностайними оцінками провідних учасників ринку, скоротився. Хоча глибину занурення вітчизняного ринку вони оцінюють по-різному — від 1% до 40% у тоннах щодо рівня 2021 року. І лише завдяки високій інфляції в Україні маємо зростання petfood-ринку на 1020%, приблизно до позначки $650 млн.

Скорочення споживання відбулося внаслідок того, що частина споживачів залишалася на окупованих територіях, а значна кількість виїхала за кордон, вважає керівник бізнесу кормів для домашніх тварин Purina в Україні Ігор Дубовик.

Про сповільнення розвитку petfood-ринку в Україні свідчать також два тренди, які зафіксували протягом 2022 року у компанії Kormotech. У першому півріччі різко зменшилася кількість розплідників для собак і впала кількість в’язок тварин. Скоротилася також кількість відвідувачів ветеринарних клінік. У компанії це пов’язують з війною, а саме з падінням попиту, відсутністю професійних виставок, зменшенням доходу населення та вимушеною масовою міграцією.

Імпортний потік pet-кормів в Україну теж трохи обмілів. Хоча імпортери досі залишаються головними постачальниками промислових харчів для хатніх тварин. За консенсус-оцінками експертів, обсяг імпорту у 2022 році зменшився у тоннах на 3%. Для головних споживачів — собак та котів — завезли 117 млн тонн іноземних кормів проти 121 млн тонн у 2021-му. Однак збільшити бодай трохи заробітки імпортерам все-таки вдалося. Принаймні загальна митна вартість завезених із-за кордону кормів для пухнастиків за 2022 рік збільшилася приблизно на 9%.

Ситуацією скористалися українські виробники. Вони запевняють, що частка кормів для домашніх тварин вітчизняного виробництва за підсумками 2022 року дещо зросла. Зокрема, так вважають у відомій виробничо-торговельній компанії Suziria Group та у молодій виробничій Practik. Засновник останньої Іван Зубарєв навіть вважає, що численні місцеві виробники вже формують майже половину українського ринку харчування для хатніх тварин.

Про загальноринковий тренд щодо зростання вітчизняного сегменту свідчать також показники найбільшого українського виробника pet-кормів — Kormotech. У грошах компанія за минулий рік зросла на 30%, продажі на вітчизняному ринку сягнули 3,14 млрд грн. Загалом бізнес Kormotech з урахуванням зовнішньо-економічної діяльності компанії підріс на 12%, оборот перетнув позначку $124 млн.

У підсумку сформувалась трійця провідних гравців на вітчизняному ринку petfood — Kormotech, «Mars Україна» та Purina в Україні (згідно з оцінками учасників ринку, за алфавітом). А групу найпопулярніших брендів кормів сформували Club4Paws, Friskies та Royal Canin (за таким самим принципом). Експерти також кажуть про позитивну ринкову динаміку брендів кормів, як-от Brit, Josera, ProPlan, Savory, Carpathian Pet Food та інших. Загалом на українському ринку представлені корми для хатніх тварин декількох сотень брендів. Їхні власники намагаються впоратися з викликами війни та покращити свої ринкові позиції.

Зусилля та зрушення

Одним з ефективних напрямів трансформації вітчизняного petfood-бізнесу під час війни стала релокація підприємств у західні та центральні регіони України, подалі від зони активних бойових дій і слідом за хвилею міграції українців з домашніми тваринами. Виробники намагаються хоча б частину своїх потужностей перенести західніше Києва, дистриб’ютори та імпортери диверсифікують логістичні хаби на правобережній Україні.

Приміром, Suziria Group у вересні 2022 року відкрила нове виробництво у Калуші. Відтоді корми для птахів і гризунів торговельної марки «Природа» виробляють не лише у Харкові, а й неподалік Івано-Франківська, за 150 км від кордону з Польщею. Калуське виробництво вже функціонує і стабільно проходить всі процеси сертифікації, тут працюють 45 співробітників, які пройшли навчання у фахівців із Харкова, пояснюють в офісі Suziria.

Торговельні мережі теж відновлюють роботу своїх магазинів. У більшості мереж вже функціонують фактично всі торгові точки, які розташовані поза зонами окупації та бойових дій. Відкриваються навіть нові магазини. Так, лише протягом січня-лютого 2023 року мережа MasterZoo відкрила декілька магазинів у Києві та один у Тернополі, а мережі ZooBonus та EZoo поповнилися новими торговельними об’єктами в Одесі та Броварах. Найбільшій мережі України MasterZoo (проєкт Suziria Group) вдалося після тимчасового скорочення зі 101 до 40 магазинів за березень-квітень 2022 року розширитися до 132 у 27 містах країни станом на кінець лютого 2023 року.

Поступово постачальники відновлюють і асортимент продукції на ринку. Торік протягом березня-вересня він суттєво звузився. Деякі виробники повністю припиняли роботу, інші скорочували асортимент продукції у 5-10 разів. Перебої з постачанням pet-харчування були у більшості торговельних марок. Але вже з четвертого кварталу 2022 року настали суттєві позитивні зрушення. Натепер переважна більшість брендів повернулася на українські полиці, а довжина прайсів сягає 60-90% від довоєнних показників.

«У спеціалізованому каналі відбувалася суттєва міграція малого та середнього бізнесу на захід країни протягом 2022 року. Торгові точки спеціалізованого каналу оптимізували та скорочували асортимент через нестачу обігових коштів та високі ризики довгострокового зберігання продуктів, спричинені війною. Ця ж тенденція була характерна і для каналу роздрібної торгівлі у другому та третьому кварталах 2022 року, але на сьогодні категорія намагається задовольнити попит та повертає довоєнний асортимент продукції на полиці», — наголошують у пресофісі Nestlé в Україні та Молдові.

У відповідь на воєнні виклики пришвидшився розвиток онлайн-торгівлі кормами. Вдосконалюють функціонування онлайн-каналів провідні гравці ринку, з’являються нові проєкти. Тепер у багатьох типових онлайн-магазинах зоотоварів, за результатами редакційного аналізу, представлені корми 30-50 світових та вітчизняних брендів по 0,5-1 тис. товарних позицій, у найпопулярніших — приблизно удвічі більше. На онлайн-майданчиках національних мереж продовольчих супермаркетів — по 20-60 брендів кормів та по 150-500 SKU. Провідні маркетплейси консолідують по 100-200 торговельних марок кормів і по декілька тисяч SKU. А на найпотужніших маркетплейсах кількість SKU сягає 10 тис. найменувань petfood. До речі, на платформі Rozetka другою товарною категорією за популярністю протягом воєнного року, як наголошує ритейлер, став саме корм для котів (слідом за воєнними товарами). Продажі в онлайні зростають. Деяким постачальникам вдалося удвічі збільшити обсяги реалізації протягом 2022 року.

Експерти кажуть і про певну міграцію споживачів між ціновими категоріями кормів. Найвиразніший тренд останніх місяців — зменшення попиту на продукцію середньої цінової категорії. Частково споживачі мігрують до преміумсегменту, доволі часто переходять на корми категорії економ. Перше пояснюється зменшенням різниці у цінах між сусідніми сегментами внаслідок повільнішого подорожчання преміумкормів, а другий тренд зумовлений скороченням доходів населення. «Від кінця літа спостерігаємо плавну переорієнтацію споживачів на купівлю для хатніх улюбленців дешевших товарів. Ринок і надалі продовжить дрейфувати від суперпреміального та преміального у бік медіум- та економ-сегментів», — наголошують у компанії Suziria.

В умовах відтоку споживачів за кордон та зменшення купівельної спроможності населення українські виробники намагаються диверсифікувати джерела доходів і прагнуть до заробітків на зовнішніх ринках. Однак наростити експорт кормів для домашніх тварин Україні від початку війни ще не вдалося. Проте про локальні успіхи компанії вже кажуть.

Зокрема, нещодавно компанія Kormotech підписала контракт із провідним європейським ритейлером Kaufland про постачання вологих кормів українського виробника під брендами MyLove та Club4Paws до гіпермаркетів Kaufland у Болгарії та Румунії, а згодом — у Польщі та Хорватії. У лютому 2023 року Kormotech вже отримав перше замовлення. «Ймовірно, що згодом розширимо географію та асортимент замовлень», — каже керівник стратегічного бізнес-напряму Північна Європа і Південна Америка української компанії Назар Щирба. Загалом Kormotech експортує продукцію вже до 40 країн власних брендів Optimeal, Club4Paws, «Гав!», «Мяу!» та торговельних марок партнерів.

Suziria Group у 2022 році вийшла на два нові для України ринки petfood — до Іспанії та Нідерландів. Попри певну недовіру закордонних замовників щодо спроможності українського бізнесу ритмічно постачати товар під час війни, компанії вдається співпрацювати з контрагентами у дев’ятьох країнах. Протягом 2023 року Suziria планує додати ще вісім клієнтів, переважно у країнах Західної Європи, а також збільшити кількість контрагентів у тих країнах, де компанія вже присутня. З брендом кормів Savory компанія вийшла на ринок Нідерландів через мережу супермаркетів для тварин Jumper. «Ця співпраця спонукатиме до виходу на новий ринок інших наших брендів», — сподіваються у Suziria.

Формується також тренд щодо просування на вітчизняний ринок високоякісних кормів. Чимало виробників сьогодні покращують свої рецептури. Проте деякі обмежуються дотриманням лише стандартів безпеки під час виробництва. Але цього замало, вважає засновник компанії Practik Іван Зубарєв. На його думку, завданням усіх виробників є покращення якості кормів для хатніх тварин в Україні. Виробник закликає всіх колег долучатися до руху за кращу якість кормів.

Загалом український ринок petfood вже рухається по висхідній і, за оптимістичними прогнозами, має зрости у 2023 році щонайменше на 5%. Висоту злету у грошах визначить рівень інфляції.

Держрегулювання та благодійність

Важливим напрямом зусиль вітчизняної pet-індустрії є також намагання вдосконалити українське законодавство щодо регулювання ринку кормів. Насамперед компанії прагнуть гармонізувати українське законодавство до стандартів Євросоюзу. Зокрема, директор з корпоративних зв’язків «Mars Україна» Руслан Скиба наголошує на необхідності автоматичного визнання в Україні кормових добавок, вже дозволених в ЄС, та закликає приєднуватися до просування цієї ініціативи.

Потрібно визнати реєстр кормових добавок ЄС, негайно ухваливши для цього у парламенті відповідний законопроєкт №8290 від 19.12.2022. Також треба уніфікувати підхід щодо маркування продукції згідно з європейськими нормами, додають у Nestlé. «Невизнання європейського реєстру кормових добавок може призупинити ввезення кормів в Україну та їхній обіг вже від січня 2024 року», — пояснюють у пресофісі Nestlé в Україні та Молдові.

На потребі певного «страхового плеча» держави у міжнародних контрактах українських компаній, тобто на запровадженні інструмента на зразок державного страхування ризиків, наголошують у компанії Kormotech. Апелюють до досвіду Польщі та інших країн Європи, де подібні механізми вже діють: держава страхує ризики міжнародних контрагентів зобов’язанням покрити збитки у разі ризиків, пов’язаних із війною.

Вагомі гуманітарні зусилля учасників українського ринку petfood. Майже всі гравці ринку, від міжнародних корпорацій до приватних підприємців, переймаються з початком війни долею хатніх тварин, що залишились без догляду чи домівок. Масштабністю вирізняються такі благодійні проєкти, як Save Pets of Ukraine, Tails Changes, «Ситий старт» та багато інших. Активно підтримують pet-компанії програми адопції тварин та розвиток каністерапії в Україні. Компанії залучають мільйони доларів на допомогу постраждалим тваринам, роздають тисячі тонн кормів для них, рятують від голоду та забезпечують притулками сотні тисяч котів та собак.

Kormotech — глобальна компанія з українським корінням. Від 2003 року виробляє високоякісні корми для котів і собак під брендами Оptimeal, Club4Paws, «Гав!», «Мяу!». Раціони розробляє власний R&D-центр у співпраці з європейськими та американськими консультантами. Компанія має виробничі потужності в Україні та Литві. Експортує корми до 40 країн. Лідер українського ринку, входить до топ-10 найдинамічніших та до топ-51 найпотужніших компаній зоогалузі у світі за версією PetFood Industry.

Місія Kormotech — змінити культуру ставлення до тварин у Східній Європі: не як до власності, а як до компаньйонів і членів родини. Візія 2023 року — увійти до топ‑50 світових лідерів галузі.

Kormotech рятує чотирилапих, які страждають від війни. Компанія передала понад 200 тонн корму власного виробництва на потреби тварин та ініціювала Save Pets Of Ukraine. Загальна допомога від Kormotech перевищила 10 млн грн.

Suziria Group — українська сімейна група компаній, в якій зосереджені виробництво, дистрибуція та ритейл. До її складу входять компанії Suziria Production, Suziria Distribution і мережа зоомагазинів MasterZoo. Працює по всій України та за її межами. Постачає продукцію 30 брендів і 4 тис. SKU. Має шість власних брендів — Priroda, ProVET, PET Fashion, Special One, Savory та Essence. MasterZoo, найбільшу мережу зоомаркетів в Україні, у складі якої 132 магазини у 27 містах країни.

Компанія має приблизно 4 тис. контрагентів. Експортує продукцію до дев’ятьох країн. За 2022 рік передала 128 тонн кормів на благодійність. Протягом 2023-го планує розширити географію постачань у Західній Європі та збільшити клієнтську базу за кордоном.

Компанія «Mars Україна» є підрозділом всесвітньо відомої корпорації Mars, одного зі світових лідерів з випуску кондитерських виробів, кормів для домашніх тварин, продуктів харчування. В Україні компанія почала свою діяльність у 1994 році. Mars представлена в Україні такими відомими брендами, як Snickers, Mars, Twix, Bounty, M&M’s, Skittles, Orbit, Pedigree, Chappi, Whiskas, Kitekat, Sheba та іншими.

Уже багато років «Mars Україна» послідовно реалізує низку благодійних проектів, які спрямовані на підтримку українських дітей з особливостями розвитку, дітей-сиріт, безпритульних тварин. Також компанія підтримує соціальні ініціативи, спрямовані на пошук дбайливих господарів для безпритульних тварин. У 2022 році корпорація Mars Inc надала $12 млн на гуманітарні потреби України, а саме на матеріальну підтримку громадянам та домашніх тварин.



