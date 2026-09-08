На Сумщині вдарили по приміському поїзду: є пасажири з пораненнями

На Сумщині російські війська знову атакували приміський дизель-поїзд. Через виявлену загрозу поїзд завчасно зупинили, а пасажирів евакуювали.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Черговий удар по залізниці

За попередньою інформацією, не всі пасажири встигли відійти на достатню відстань від поїзда. Унаслідок атаки є люди з уламковими пораненнями.

Першу допомогу постраждалим надала поїзна бригада безпосередньо на місці. Згодом до них прибули медики.

На залізниці вкотре наголошують: у прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура залишаються одними з основних цілей російських військ.

Пасажирів закликають не ігнорувати правила безпеки. У разі безпекової зупинки та оголошення евакуації необхідно якомога швидше прямувати до укриття, якщо воно доступне. Якщо поїзд зупинився на перегоні або зупинковому пункті без укриття, потрібно відійти від нього щонайменше на 200 метрів.

"Ці правила написані кров'ю", - наголошують залізничники, закликаючи пасажирів діяти чітко та не втрачати час після оголошення евакуації.

Зауважимо, що у більшості випадків за наявності загрози поїзди встигають завчасно зупинити. Саме тому дотримання інструкцій під час евакуації може врятувати життя та зменшити ризик травмування.

Пасажирів також закликають розповісти про ці правила безпеки родичам і знайомим, які регулярно користуються приміськими поїздами у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, 8 вересня російська армія завдала чергового удару по пасажирському поїзду “Укрзалізниці” сполученням Київ - Суми. Завдяки вчасній евакуації постраждалих немає.