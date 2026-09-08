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В Сумской области ударили по пригородному поезду: есть раненые

УЗ
Удар по пригородному поезду Сумской области

В Сумской области российские войска снова атаковали пригородный дизель-поезд. Из-за обнаруженной угрозы поезд раньше времени остановили, а пассажиров эвакуировали.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

Очередной удар по железной дороге

По предварительной информации, не все пассажиры успели отойти на достаточное расстояние от поезда. В результате атаки есть люди с обломочными ранениями.

Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада прямо на месте. Впоследствии к ним прибыли медики.

Железные дороги еще раз подчеркивают: в прифронтовых общинах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из основных целей российских войск.

Пассажиров призывают не игнорировать правила безопасности. В случае остановки безопасности и объявления эвакуации необходимо как можно быстрее направляться к укрытию, если оно доступно. Если поезд остановился на перегоне или остановочном пункте без укрытия, нужно отойти от него не менее 200 метров.

"Эти правила написаны кровью", - подчеркивают железнодорожники, призывая пассажиров действовать четко и не терять время после объявления эвакуации.

Заметим, что в большинстве случаев при наличии угрозы поезда успевают раньше времени остановить. Именно поэтому соблюдение инструкций при эвакуации может спасти жизнь и уменьшить риск травмирования.

Пассажиров также призывают рассказать об этих правилах безопасности родственникам и знакомым, регулярно пользующимся пригородными поездами в прифронтовых регионах.

Фото 2 — В Сумской области ударили по пригородному поезду: есть раненые

Напомним, 8 сентября российская армия нанесла очередной удар по пассажирскому поезду "Укрзализныци" сообщением Киев - Сумы. Благодаря своевременной эвакуации пострадавших нет.

Автор:
Ольга Опенько

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