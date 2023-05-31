Росіяни вилучають права й документи на авто у водіїв на окупованих територіях

Росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв.

"Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки", - зазначають в ЦНС.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.

На окупованих територіях Запорізької області місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.

Нагадаємо, загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.