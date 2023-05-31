АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Росіяни вилучають права й документи на авто у водіїв на окупованих територіях

Росіяни вилучають права й документи на авто у водіїв на окупованих територіях
Окупанти вилучають права й документи на авто у водіїв на Херсонщині

Росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв.

"Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки", - зазначають в ЦНС.

Зауважимо, російські загарбники зазнають великих втрат на полі бою, тому намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ.

На окупованих територіях Запорізької області місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.

Нагадаємо, загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Автор:
Світлана Манько