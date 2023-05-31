Россияне изымают права и документы на авто у водителей на оккупированных территориях

Россияне изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей.

"Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки", - отмечают в ЦНС.

Заметим, российские захватчики несут большие потери на поле боя, поэтому пытаются создать резервы с жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск.

На оккупированных территориях Запорожской области местные жители не желают добровольно присоединяться к армии окупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.

Напомним, захватчики создали маневренные группы Росгвардии, чтобы бороться с партизанским движением на временно оккупированных южанах Украины.