Армія РФ формує резерви з жителів тимчасово окупованих територій та в’язнів, - Міноборони

Російські загарбники намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстренно поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, в населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави і затримання місцевих мешканців.

Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами.

Заарештованих у такий спосіб відправляють як правило до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.

"Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з Росії доставляються партії завербованих ув’язнених. Разом з ними утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів", - зазначила Маляр.

Вона додала, що до кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з РФ, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

"На сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця", - підкреслила Маляр.

За її словами, після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України.

Раніше Маляр повідомляла, що російська окупаційна влада не може добитися покори з боку україських громадян, які перебувають на окупованих територіях, тому для їх залякування завезла туди спеціально підготовлені групи провокаторів, які сформовані здебільшого з осіб, які мають кримінальне минуле.