Ринок ОСЦПВ виріс у 2023 році, незважаючи на вихід з нього 6 компаній

За результатами 2023 року ринок внутрішнього страхування ОСЦПВ показує поступове відновлення через збільшення кількості укладених договорів на 6,7% в порівнянні з попереднім роком, що становить 7,6 млн договорів, та збільшення загального розміру зібраної страхової премії на 24,8%.

Про це йдеться на сайті МТСБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення український ринок страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності водіїв (ОСЦПВ) зазнав значного скорочення. За підсумками 2022 року на 20% зменшилася кількість укладених договорів та на 2,5% зменшилась сума страхових премій у порівнянні з 2021 роком. Така ситуація виникла через те, що багато українських водіїв були змушені виїхати за кордон й оформлювали договори міжнародного страхування "Зелена картка", - йдеться у повідомленні.

Однак тепер ринок відновлюється, і за оцінкою експертів МТСБУ загальний рівень переукладання договорів ОСЦПВ у 2023 році зріс з 65,6% до 78,9%.

"Цей показник вказує на те, що більшість споживачів страхових послуг відновили дію договорів ОСЦПВ та продовжують довіряти свою відповідальність страховикам. Зростання показника переукладання договорів свідчить про стабільність ринку автотранспортного страхування в цілому та збільшення довіри страхувальників до роботи страхових компаній", - зазначають у страховому бюро.

Крім того, у 2023 році через вплив інфляційних чинників та збільшення частоти настання страхового випадку (на 8,4%), зросла кількість страхових вимог від потерпілих на 15,5%, а загальний розмір страхових відшкодувань на 39% (розмір середньої страхової виплати збільшився на 11,3% до 44 тисяч гривень). Середній розмір страхової премії за договорами внутрішнього страхування у 2023 році теж зріс на 16,9%, до 1 141,03 грн. За прогнозами МТСБУ очікується подальше зростання середньої страхової премії ще на 8-10% у 2024 році.

У підсумку 2023 року загальна сума зібраних страхових премій за ОСЦПВ сягнула 8 750,4 млн. гривень. Серед страховиків, лідером по зібраним страховим преміям є страхова компанія СГ "ТАС". Друга та третя позиція у НАСК "ОРАНТА" та СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".

Топ-10 СК за сумою зібраних страхових премій виглядає наступним чином:

"ТАС" – 1 170,28 млн грн;

"Оранта" – 1 057,44 млн грн;

"Княжа" – 737,56 млн грн;

"Страхова група "PZU України" – 514, 85 млн грн;

USG – 499,17 млн грн;

VUSO – 374,81 млн грн;

Guardian – 372, 27 млн грн;

"Євроінс" – 360,55 млн грн;

"Альфа-гарант" – 326,93 млн грн;

"Арсенал" – 305,53 млн грн.

Скорочення ринку ОСЦПВ

У МТСБУ зазначають, що за 10 років з ринку ОСЦПВ вийшли понад 50 страхових компаній. Так, з 2014 по 2023 роки кількість страховиків, що здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності, зменшилась із 81 до 35.

У 2023 році з ринку вийшло 6 страхових компаній - ПрАТ СК "Український страховий стандарт", ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", АТ "ПРОСТО – страхування", ПрАТ СК "ПРОВІДНА", АСК "ОМЕГА" та ПрАТ "УАСК АСКА" приєднано до ПрАТ СК "ВУСО".

У поточному 2024-му своє членство в Бюро втратили ще дві - СК "Альфа Страхування" та СК "Прем’єр Альянс".

Згідно повідомлення МТСБУ, більшість страхових компаній покидають ринок через неможливість виконання свої зобов’язань та через відкликання ліцензій Національним Банком України, оскільки вони не відповідають встановленим обов'язковим фінансовим нормативам, таким як платоспроможність, достатність капіталу та фондозабезпеченість. Використання цього механізму регулювання допомагає гарантувати стабільність роботи чинних страхових компаній та виконання ними своїх зобов'язань перед споживачами.

Електронний поліс ОСЦПВ набирає популярності

За останні роки спостерігається стрімке збільшення використання електронної форми укладання договору ОСЦПВ. Delo.ua повідомляло, що протягом 2023 року страхові компанії видали 7 743 732 страхових полісів ОСЦПВ, з них - 69,4% полісів є електронними. Це підкреслює зручність та доступність такого формату для водіїв. До того ж, більшість страхових компаній в Україні вже укладають в електронному вигляді понад 90% всіх полісів ОСЦПВ.

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