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Іспанські танки Leopard 2 можуть бути в Україні до кінця квітня

танки, іспанія,
Ці танки можуть швидко допомогти Україні. Фото: Вікіпедія

Шість танків Leopard 2, які Іспанія передає Києву в рамках міжнародної “танкової коаліції” вже прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця, пише CNN.

Міністр оборони Іспанії заявив минулого місяця, що танки будуть відправлені після Великодня, після того як їх відремонтують і перевірять на заводі в Кордові, що на півдні Іспанії.

Танки Leopard 2 розглядаються як життєво необхідна сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва протягом не одного року війни. Відносно низькі вимоги до обслуговування Leopard порівняно з іншими моделями змушують експертів вважати, що ці танки можуть швидко допомогти Україні.

Іспанія зобов’язалася відправити в Україну загалом 10 танків. 

Крім того, Іспанія навчала 40 членів екіпажу танків і 15 механіків на військовій базі в місті Сарагоса на північному сході країни.

Також Данія планує передати Україні 100 танків Leopard. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен

Автор:
Тетяна Гойденко