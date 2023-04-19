Испанские танки Leopard 2 могут быть в Украине до конца апреля

Шесть танков Leopard 2, которые Испания передает Киеву в рамках международной "танковой коалиции", уже прибыли в порт Сантандер в северной части страны.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, будут готовы к отправке на передовую в Украину до конца месяца, пишет CNN.

Министр обороны Испании заявил в прошлом месяце, что танки будут отправлены после Пасхи, после того как их отремонтируют и проверят на заводе в Кордове на юге Испании.

Танки Leopard 2 рассматриваются как жизненно необходимая современная военная машина, которая укрепит силы Киева в течение одного года войны. Относительно низкие требования к обслуживанию Leopard, по сравнению с другими моделями, заставляют экспертов считать, что эти танки могут быстро помочь Украине.

Испания обязалась отправить в Украину всего 10 танков.

Кроме того, Испания учила 40 членов экипажа танков и 15 механиков на военной базе в городе Сарагоса на северо-востоке страны.

Также Дания намерена передать Украине 100 танков Leopard. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поулсен.