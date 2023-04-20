Дания передаст Украине 14 танков Leopard 2

В рамках совместного проекта с Нидерландами Дания вместе передает Украине 14 танков Leopard 2, поскольку пока Дания не видит никаких признаков того, что война в Украине закончится в ближайшее время.

Эти танки представляют собой дополнение к сотне танков Leopard 1, о передаче которых Дания сообщала ранее, пишет издание DR.dk.

"Отныне и до конца 2023 года мы увидим, что, по крайней мере, 80 танков Leopard 1 попадут в Украину и могут помочь поддержать борьбу за свободу", - сказал и.о. министра обороны Поульсена Троэлса Лунда Поульсена.

Ожидается, что танки Leopard 2 могут быть поставлены в начале 2024 г., так как в стране рассматривают войну как длительный и затяжной конфликт.

"Мы собираемся рассматривать долговременный конфликт, и потому важно дать четкий политический сигнал о том, что мы солидарны с украинским населением и желаниями защищать собственную страну", - сообщил Поульсен.

Он подчеркнул, что эти танки не являются датскими. Они закуплены в сотрудничестве с Нидерландами.

В Дании есть 44 экземпляра танка Leopard 2A7, который является более новой моделью планируемого отправить в Украину.

В скором времени в Украину прибудут и шесть танков Leopard 2, которые Испания передает Киеву в рамках международной "танковой коалиции". Они уже прибыли в порт Сантандер в северной части Испании.

Кроме того, восемь танков Leopard 2, которые анонсировала Канада Украине, уже доставили в Польшу.