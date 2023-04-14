Танки Leopard 2, які Канада пообіцяла Україні, вже в Польщі

Вісім танків Leopard 2, які анонсувала Канада Україні, вже доправили до Польщі. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі", - написала очільник міноборони Канади.

Міністр додала, що Канада продовжує підтримувати Україну "засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні".

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.



We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023

В квітні уряд Канади оголосив про додаткову військову допомогу. Україна отримає тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв.

У березні в Канаді повідомили, що виділять Україні в 2023 році майже $ 2 млрд кредиту. Фінансова допомога закладена в бюджеті Канади.

“Бюджет-2023 передбачає виділення Україні додаткової позики 2,4 млрд дол. у 2023 році. Її буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України”, - йдеться у документі.

Додатково у бюджеті на 2023 рік пропонується виділити $147 млн (200 млн канадських доларів) у вигляді військової допомоги, включно з раніше анонсованими вісьмома танками Leopard 2.

Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. ACA буде безпосередньо підтримувати зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, з метою забезпечення притягнення винних до відповідальності.

Також прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про розширення навчань українських військових. Канада навчатиме українських військових тактичній медицині та продовжить до осені тренування військових інженерів.