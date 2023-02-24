- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Канада виділяє $24 млн Україні: на що підуть кошти
Канада оголосила про надання Україні понад 32 мільйонів канадських доларів (близько 24 мільйонів доларів США) на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в країні.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади.
Ця сума включає:
- 7,5 млн доларів на розмінування;
- понад 13 мільйонів доларів на зусилля з притягнення до відповідальності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;
- понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.
Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. ACA буде безпосередньо підтримувати зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, з метою забезпечення притягнення винних до відповідальності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, країни "Великої сімки" мають намір виділити Україні для забезпечення її невідкладних потреб у 2023 році 39 мільярдів доларів.