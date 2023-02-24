Канада виділяє $24 млн Україні: на що підуть кошти

Канада оголосила про надання Україні понад 32 мільйонів канадських доларів (близько 24 мільйонів доларів США) на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в країні.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади.

Ця сума включає:

7,5 млн доларів на розмінування;

понад 13 мільйонів доларів на зусилля з притягнення до відповідальності , у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;

понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Крім того, Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування воєнних злочинів в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. ACA буде безпосередньо підтримувати зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, з метою забезпечення притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" мають намір виділити Україні для забезпечення її невідкладних потреб у 2023 році 39 мільярдів доларів.