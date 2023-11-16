Великобритания увеличит финансовую поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Украину 16 ноября объявил о предоставлении новой финансовой помощи для гуманитарных организаций.

Об этом говорится в прессрелизе британского правительства.

Во время своего пребывания в Одессе он анонсировал помощь украинцам, пострадавшим от вторжения Российской Федерации. Эта помощь включает в себя поставки необходимых зимних вещей и оказание поддержки людям, которые эвакуировались из прифронтовых районов.

Согласно заявлению Кэмерона, Британия выделит 10 миллионов фунтов стерлингов (12,4 млн долларов) по просьбе Общества красного креста Украины (ОКХУ) для обеспечения медицинских средств населению, непосредственно пострадавшему от российской агрессии, а также для поддержки ОККУ как первой службы реагирования.

Дополнительно Великобритания предоставляет более 7 миллионов фунтов (8,7 млн. долларов) консорциуму под руководством волонтерской организации Nonviolent Peaceforce, осуществляющих доставку гуманитарной помощи в опасные районы на линии фронта.

Кроме того, Великобритания предоставляет дополнительные 1,4 миллиона фунтов стерлингов для оказания неотложной помощи и спасательных операций Корпуса Милосердия в Украине.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит более 500 миллионов долларов гуманитарной финансовой помощи Украине для прохождения зимнего периода.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.