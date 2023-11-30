Польща посилить перевірки українських перевізників

Польща запровадить посилення перевірок українських перевізників на дорогах, що ведуть до прикордонних пунктів. Таким чином країна буде боротися з недобросовісною конкуренцією з боку іноземних компаній, які відбирають транспортний ринок у польських перевізників.

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Про це повідомляє TVP, посилаючись на заяву міністра інфраструктури Алвіна Ґаядгура після зустрічі з представниками протестуючих польських перевізників.

За його словами, результатом цієї зустрічі стане посилення контролю на під’їзних дорогах до прикордонних пунктів, які перекриті. У перевірках, окрім інспекції автомобільного транспорту, візьмуть участь співробітники прикордонної служби та поліції.

Він зазначив, що вже спілкувався з міністром фінансів Анджеєм Коловняком і міністром внутрішніх справ і адміністрації Павлом Тшецернакером, які висловили повну підтримку в цьому питанні.

Також Ґаядгур звернувся до Єврокомісії з проханням створити комітет, який перевірить дію угоди між Україною та ЄС, згідно з якою призупинено обов’язок отримання дозволів. Він також звернувся до українського уряду з проханням відключити систему електронної черги принаймні на двох пунктах пропуску.

"Я сподіваюся (...), що перевірки, які відбудуться найближчим часом, вкажуть на порушення і документи, які підтверджують це, незабаром будуть представлені Європейській Комісії", сказав Вальдемар Ящур, голова комітету із захисту перевізників і роботодавців транспорту.

Він підкреслив, що позиція Польщі щодо дозволів для українських перевізників незмінна і тверда.

Поляки не блокуватимуть КПП в Нижанковичах і Зосіні, але протест продовжать

Польські перевізники 29 листопада погодилися не поширювати блокаду кордону з Україною на ще два пункти пропуску – в Нижанковичах і Зосіні після зустрічі з Алвіном Ґаядгуром із представниками транспортної галузі.

В той же час, вони готові розглянути пом’якшити протест, якщо держава посилить ефективний контроль за вантажівками, які в’їжджають до Польщі.

Оскільки однією з головних вимог страйкарів є запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення товарів, Польща ініціюватиме на рівні Європейського Союзу відновлення дозволів на вантажні перевезення для України.

Засідання транспортної ради ЄС заплановане на 4 грудня 2023 року в Брюсселі. Польська сторона висловила прохання, щоб одним із питань порядку денного було обговорення наслідків дії угоди між Україною та ЄС, яка діє з 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині"

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявляв, що розблокування кордону обговорюватиметься вже з новим урядом Польщі.

Тим часом польський уряд висунув свою пропозицію: від України хочуть скасування обов’язкової реєстрації порожніх вантажівок у "єЧерзі" щонайменше на двох пунктах пропуску. Там переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентоспроможність компаній, яким вони належать.