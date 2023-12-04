Знайдено компроміси, аби польські перевізники припинили блокувати кордон - посол України в Польщі

Переговори України з урядом Польщі тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси, тож пропозицій достатньо, аби польські перевізники припинили блокувати кордон.

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Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич у коментарі Укрінформу.

“Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест”, - зазначив Зварич.

Він нагадав, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн.

На думку дипломата, “немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали”.

“Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати”, - підкреслив Зварич.

Він наголосив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Дипломат зауважив, що це є компетенцією ЄС, тож обговорювати це треба разом із Брюсселем.

“Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави”, - сказав Зварич.

Дипломат висловив сподівання, що протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують.

“Потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає”, - констатував Зварич.

Він додав, що питання кордону має вирішуватися комплексно. Передусім, розширення пропускної здатності має відбуватися шляхом розширення нових пунктів пропуску, розбудови інфраструктури.

“Те, що повномасштабно запрацює ПП “Угринів - Долгобичув” буде позитивним моментом в комплексному врегулюванні цієї проблеми”, - резюмував український дипломат.

КПП "Угринів-Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок

Зауважимо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України змогло домовитися з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством, в результаті чого вдалося відкрити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Угринів – Долгобичув".

"Угринів – Долгобичув" - це пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів, але тепер ним зможуть користуватися і вантажівки.

З 4 грудня з України до Польщі через даний КПП почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн.

Польський уряд висунув вимоги до України

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра України Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі "єЧерга" транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу принаймні на двох пунктах пропуску Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.

У польському уряді переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентність компаній, яким вони належать.

Тому Адамчик закликав терміново вжити заходів для виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

Раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня. Новим очільником уряду стане Дональд Туск.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.