Домовилися з протестувальниками: українські водії на кордоні призупинили голодування

Українські водії, які перебувають на кордоні з Польщею, призупинили голодування після перемовин із протестувальниками. Про це повідомляє "Суспільне".

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Зазначається, що розмова відбулася за участі українського консула. За її результатами сторони домовилися, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім, а не одна вантажівка на годину. При цьому гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою.

Своєю чергою українські водії скасовують голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Наприклад, пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкриють для проїзду порожніх вантажівок. А в системі "єЧерга" зʼявляться окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".

Тим часом українські водії на КПП "Корчова-Краківець" заявили про голодування, якщо протестувальники не пропускатимуть сім, а в подальшому – 14 вантажівок на годину.