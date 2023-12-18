Польские перевозчики готовятся начать новую блокаду пункта пропуска "Дорогуск"

В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики начнут новый этап блокады подъездной дороги к пункту пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной. Ожидается, что к ним присоединятся и фермеры.

Об этом заявил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер.

По словам Меклера, с 18 декабря к блокированию присоединятся фермеры из организации "Объединенное село". Очередная акция протеста должна начаться в 13:30 по местному времени.

Jutro na Dorohusku startuje od nowa blokada. Dołączają do nas rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. pic.twitter.com/5gi5JKSgrR — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 17, 2023

Фермеры присоединяются к блокированию границы из-за давления украинского аграрного экспорта на польский рынок. По их словам, эта ситуация для них катастрофическая. Они выступают за прекращение импорта сахара из Украины, немедленную выплату прямых субсидий, поддержку ставки акциза на топливо на прежнем уровне и предоставление компенсаций для производителей кукурузы.

Как сообщалось, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Причиной ее проведения организаторы назвали увеличение конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Но перевозчики выразили намерение начать новый протест с понедельника, 18 декабря. Председатель польской гмины Дорогуск Войцех Савва им отказал, поэтому организаторы обратились в суд. В результате обращения окружной суд в Люблине разрешил перевозчикам возобновить протест перед пунктом пропуска в Дорогуске.