Блокада границы в Дорогуске может восстановиться: польский суд разрешил протест

Окружной суд в Люблине разрешил польским перевозчикам возобновить протест перед пунктом пропуска в Дорогуске. Об этом сообщает Polskie Radio Lublin.

Председатель гмины Дорогуск Войцех Сава, ранее запретивший проведение акции, отметил, что еще не решил, будет ли обжаловать этот приговор.

“У меня есть на это 24 часа. Обоснование мы еще не получили, ждем обоснования и только тогда сможем обжаловать это решение [...] Я считаю, что это [восстановление протеста, – ред.] будет большая угроза безопасности”, – высказался чиновник.

Если он обжалует решение, дело будет передано в апелляционный суд в Люблине. Если нет, перевозчики смогут возобновить протест с понедельника, 18 декабря.

Страйк в Польше: разблокировка КПП Дорогуск

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной,фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

11-го декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как объяснял заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это произошло после сбора данных о нарушении условий протеста со стороны полиции и протестующих. Речь шла о непропуске гуманитарной помощи и опасных грузов.

Решение о запрете протеста принял председатель гмины Дорогуск Войцех Сава, сославшись на угрозу имуществу в значительных размерах. Перевозчики пообещали обжаловать такой шаг в суде, что и сделали.