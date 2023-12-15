Блокада на границе с Польшей продолжается, однако есть положительные сдвиги – ГПСУ

Польская сторона продолжает блокировать движение украинских грузовиков в трех направлениях, однако наблюдается определенная положительная динамика в расширении пропуска на недавно разблокированном КПП "Ягодин".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

Он отметил, что по ПП "Ягодин" наблюдается положительная динамика. Этот пункт пропуска был разблокирован 11 декабря. С каждым днем поток грузовиков рос, и в течение 14 декабря это направление пересекло более 1200 грузовиков в обе стороны.

"Это фактически те показатели, которые были до блокировки 6 ноября. В очереди, конечно, еще находится большое количество транспортных средств (1700 на территории Польши в сторону Украины), но если будет обеспечиваться и в дальнейшем такое движение, то это будет позволять быстрее пересекать границу в обе стороны", - подытожил представитель ГПСУ.

Наиболее напряженной ситуация остается на границе с Польшей. Три направления – Рава-Русская, Краковец и Шегини – продолжают оставаться заблокированными из-за действий представителей польских перевозчиков и фермеров.

По данным польских пограничников, к утру 15 декабря в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины зафиксировано около 2600 грузовиков. Наибольшее количество из них наблюдается перед пунктом пропуска "Шегини".

Забастовки польских перевозчиков

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчова", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное". Пересечь границу имело возможность только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Но пункты пропуска постепенно разблокируются. 4 декабря стал доступен для проезда пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", а 11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".